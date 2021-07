Congestión y solicitud de documentos marcan proceso de vacunación durante este domingo

Ante la escasez de stock de vacuna Pfizer durante esta semana, diversas municipalidades abrir parcialmente los centros de vacunación este fin de semana, desencadenando largas filas de espera este domingo en distintos puntos del país.

Desde el velódromo del Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa, ADN informó que cientos de personas han llegado a vacunarse, algunas incluso desde las 4 de la madrugada, considerando la entrega de números acotados para la vacuna Pfizer. Además, para este domingo 25 de julio solo existe disponibilidad de 200 dosis.

Además, otra situación encendió las alarmas durante la vacunación este domingo es que, si bien desde el ministerio de Salud indicaron que no se necesita presentar nada más que su carnet para que residentes accedan a las vacunas, se constató que a algunas personas extranjeras, que no se encuentran en calidad de turistas, se les requirió diversos documentos para poder ser inoculados.

“Nosotros estamos desde las 4 de la mañana. Nos dijeron que estaban vacunando, y que te pedían el papel, el carnet o el pasaporte, entonces llegamos aquí y nos exigen mil y un requisitos para vacunarnos” expuso un residente venezolano. Junto con lo anterior, otro denunciante manifestó “me están pidiendo un permiso de trabajo, le saco el permiso y me dice que no, que tengo que darle algún certificado, entonces si yo ya le muestro donde estoy trabajando, vine uniformado por lo mismo , soy ser humano y necesitamos vacunarnos”, declaró.