Álvaro Erazo aseguró que Consejo asesor covid-19 no fue consultado sobre el plan de apertura de fronteras para personas con pase de movilidad

Álvaro Erazo, miembro del Consejo asesor covid-19, aseguró que dicha instancia no fue consultada ni informada sobre el plan de apertura de fronteras para las personas mayores de 18 años que tengan pase de movilidad, que fue anunciada este jueves por el Ministerio de Salud (Minsal), y que comenzará a funcionar el próximo lunes 26 de julio.

Al ser consultado sobre el tema por ADN, Erazo fue categórico para indicar que “no, no fuimos consultados sobre este particular, nosotros fijamos una posición respecto a los esquemas de vacunación, pero sobre la apertura de fronteras como se ha planteado, no tenemos una posición porque no se nos ha solicitado la opinión técnica al respecto“.

El médico, además agregó que las observaciones del Consejo asesor covid-19 incluso habían sido en un sentido contrario; apuntando a que hubiese más control de las fronteras.

“En algún minuto el año pasado y posteriormente, en el crecimiento de esta segunda ola, reiteramos en distintas oportunidades que había que hacer un esfuerzo mayor hasta que se cerraron las fronteras porque era evidente que no se estaban controlando los pasos fronterizos“, puntualizó.

El plan denominado “Frontera protegida” permitirá, entre otras disposiciones, que personas mayores de 18 años puedan viajar el extranjero utilizando el pase de movilidad, documento que se obtiene luego de 14 días después de haber completado el esquema de vacunación contra el covid-19.