Según el CNTV, una de cada cinco personas que vieron la franja después fueron a votar

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) realizó un estudio con respecto al consumo e impacto, en mayor o menor medida, de la franja electoral de Primarias Presidenciales 2021 en la decisión de ir a votar, el cual arrojó que una de cada cinco personas se motivó para ir a sufragar.

El informe del CNTV, realizado en conjunto con Ipsos y cruzando datos de consumo efectivo de Kantar Ibope, prácticamente 3 de cada 4 personas declaró haber visto el espacio televisivo al menos una vez mientras estuvo al aire (72%), siendo incluso mayor al que se observó en la encuesta realizada para las elecciones de constituyentes (68%).

En esta línea, la presidenta del CNTV, María Carolina Cuevas, señaló que “los resultados de este estudio confirman que la televisión sigue siendo un medio fundamental para informarse de cara a los procesos electorales y que la franja televisiva es un espacio valorado por la ciudadanía”, apuntando a que fue detonante para ir a votar.

Según el estudio, quienes declaran haber visto más la franja son jóvenes entre 18 y 29 años (73%). En términos territoriales, por ejemplo, la propaganda electoral fue más vista en el sur (80,7%) que en la zona norte (64,1%).

En virtud de esto, Cuevas indicó que “el estudio nos permite derribar algunos mitos. El primero es que los jóvenes no consumen televisión abierta. Otro es que los mismos jóvenes no se interesan por la política”. Agregó además que “los mayores de 50 años se han ido quedando fuera. A veces no entienden las dinámicas de los procesos electorales. Los mayores de 60 años por ejemplo se sienten fuera“.

Las cifras de fidelidad o permanencia en pantalla indican que, de acuerdo a los datos complementados de Kantar Ibope, el segmento que va entre los 18 y 34 años al momento de ver la franja, vio entre el 82,6% y 85,1% de un total de 15 minutos en emisión.

Finalmente, la presidenta del CNTV precisó que “lo que uno tiene que concluir es que la franja logra ser más clara en una elección nacional que una distrital“.