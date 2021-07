Presidente del Colegio Médico: “Debemos hacer un análisis más profundo si es el momento de reabrir las fronteras”

En conversación con ADN Hoy, el presidente del Colegio Médico, doctor Patricio Meza, evaluó la reducción de la tasa de positividad, la baja de casos activos, la disponibilidad de camas críticas y la expectativa frente a la apertura de fronteras.

En virtud de las proyecciones y el actual escenario en que se encuentran las curvas de contagio y positividad señaló que “son muy buenas noticias, hemos estado sorprendidos de la mejoría absoluta e incuestionable del número de casos (…) estamos muy contentos pero eso nos estimula aún más a que debemos seguir tomando las medidas necesarias y estrictas para evitar cualquier tipo de rebrote“.

“Nosotros como Colegio Médico más que interpretaciones personales que uno tenga, preferimos basarnos en la evidencia, por lo tanto tenemos que hacer una comunicación de riesgo que sea totalmente atingente con los riesgos que tenemos en este momento (…) tenemos que pensar que potencialmente la variante Delta no ha llegado, y por lo tanto tenemos que actuar en ese sentido con la consecuencia de pensar que esa variable si entra de forma potente a nuestro país podría hacernos retroceder en forma importante nuevamente en las cifras de la epidemia en nuestro país”, comentó Meza tras los dichos en @ADNHoy de Gabriel Cavada, especialista en bioestadística, quien apuntaba a que la variable Delta habría ingresado a nuestro país mucho antes al caso cero de San Javier.

Con respecto a las medidas que favorecen el mayor desplazamiento con el pase de movilidad para incentivar la vacunación y al mismo tiempo perder ese beneficio en caso que no se cumplan las medidas sanitarias, indicó que “estamos haciendo un estudio, algunos seminarios, para ver cuáles son las barreras que hoy existen para que un grupo importante de chilenos y chilenas hoy no se hayan vacunado, muchas de esas tienen relación con temas culturales, personas que no creen en las vacunas u otras que tienen dificultad en su acceso por temas laborales (…) por de pronto ya hemos iniciado campañas y nos hemos puesto a disposición del Ministerio de Salud para participar en distintas estrategias de vacunación”.

Colegio Médico y apertura de las fronteras

En relación a la apertura de las fronteras para los vacunados a partir del lunes 26 de julio, el presidente del Colegio Médico precisó que “debemos hacer un análisis más profundo de si es el momento tan precoz de abrir nuevamente las fronteras, porque todas las personas que salen después tienen que regresar y es ahí donde pueden traer un mayor número de variantes, lo que podría significar un rebrote”.

Finalmente, el presidente del Colegio Médico se refirió a los emplazamientos en relación a las proyecciones y la propuesta como institución que apuntaba al cortocircuito en algún momento: “Nosotros creemos que va a llegar un momento en que analizaremos qué se hizo bien y mal (…) las mismas personas que nos hacen esos emplazamientos, nosotros les podríamos preguntar que si hubiesemos implementado ese cortocircuito, ¿cuántas muertes habríamo evitado?, o ¿cuántos lugares hoy estarían en mejores condiciones?, o ¿cuántas hospotalizaciones habríamos evitado?“.