Ministerio de Economía y Sercotec anunciaron bono para trabajadores informales

A raíz de las dudas y críticas de personas que no han podido recibir ningún bono del Gobierno por no cumplir los requisitos o por no haber iniciado actividades en el Servicio de Impuestos Internos, el ministerio de Economía y Sercotec, anunciaron “Formalízate”, un plan ideado especialmente para los trabajadores informales, quienes se han visto afectados por la pandemia.

“Formalízate” sería anunciado durante los próximos días y tendrá como fin que las personas con actividades informales puedan acceder a fondos de reactivación económica e iniciar su formalidad.

Ministro de Economía explica el beneficio para trabajadores informales

Respecto a esta situación el ministro de Economía, Lucas Palacios, explicó sobre este “bono” para trabajadores informales que “va a existir esta situación de que hay personas que ejercen actividades con permiso municipal pero que no tienen iniciación de actividades. Esas otras las vamos a canalizar a través de un programa especial ideado junto con Sercotec que se llamará ‘Formalízate'”.

“Van a poder tener acceso a todos los beneficios del Estado, como capacitaciones, subsidios, etc. Estos grupos de personas que no quedaron incorporados dentro de la ley como feriantes sino que son vendedores de ferias persas o personas que por ejemplo tienen permiso para ejercer actividades musicales en la comuna. Yo entiendo perfectamente que hay muchas personas en esa situación, no los vamos a abandonar”, señaló el ministro de Economía, Lucas Palacios.

El foco del programa será abordar a sectores tradicionalmente con alta informalidad, los cuales han sido duramente golpeados por la pandemia tales como actividades culturales y artísticas, así como también servicios de apoyo para eventos, como por ejemplo, iluminación y fotografía.