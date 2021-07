Lanzan Capítulo Chile de Internet Society: “Hay una muy importante brecha digital y de acceso”

En el Ciudadano ADN conversamos con con Patricia Peña, secretaria del Capítulo Chile de Internet Society. ¿Qué es esta agrupación y a qué se dedica? en palabras de la entrevistada, se trata de “una organización a nivel global que opera desde el año 92”.

“Se creó como una organización global que permitiera poner de acuerdo a distintos sectores en el desarrollo y mirada respecto a las gobernanzas de internet, algo que es un poco complejo de entender, pero que tiene que ver con cómo ayudamos para que internet se mantenga como esta red de comunicación abierta, segura y confiable”, explicó Peña, quien es secretaria del Capítulo Chile de Internet Society.

“Este capítulo estaba muy pendiente de crearlo en mi país, pero un grupo de personas que viene del mundo de la academia y del mundo privado lo hemos podido activar y hemos hecho este lanzamiento en Chile y nuestro objetivo es promover la discusión de cómo fortalecemos internet como una red que es clave para la vida de hoy, pero cómo también ayudamos a resolver aquellas brechas están pendientes”, explicó Peña, quien luego agregó que “si hay algo que nos puso la pandemia es que hay una muy importante brecha digital y de acceso”.

“Los datos nos muestran que la mayoría de la gente en Chile, al igual que en el resto de América Latina, se conecta a través de teléfonos móviles. Sin embargo, en la pandemia hemos visto todos los casos que casi a diario ocurren, como es el ejemplo de Recoleta y la población Angela Davis, la cual es considerada un barrio rojo porque allá no llega la conexión de fibra óptica móvil porque se considera ese barrio peligroso y no rentable”, relató la experta, quien luego destacó la difícil realidad que viven muchos estudiantes que al vivir en sectores sin buena conexión, “se suben arriba de un cerro para captar la señal”.

“Las políticas públicas no han sido suficientes y eso tenemos que tomarlo como una tarea muy urgente que no se resuelve solo anunciando que habrá banda ancha para todos, porque vivimos en un país que tiene condiciones demográficas que hace variar la llegada de señal”, agregó.

Políticas públicas para resolver la brecha de acceso a internet

Por otra parte la entrevistada señaló que para poder enfrentar este tipo de dificultades digitales, las políticas públicas se vuelven indispensables.

“Se puede pensar en políticas públicas, y que distintos actores sociales, no solo las empresas, estén ayudando a resolver estos problemas. Hace poco supimos por datos de la Subtel que hoy 23 comunas son consideradas críticas porque no tiene acceso a banda ancha, que es la que se considera óptima para tener a toda la familia trabajando y que no dependa solo de un teléfono móvil”, explicó Peña.

“Durante esta pandemia hubiera esperado una actitud un poco más proactiva de que esto se hubiera solucionado el año pasado, cuando especialmente en regiones y en localidades ya se empezaron a dar alertas”, agregó la secretaria del Capítulo Chile de Internet Society.