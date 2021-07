Ministro Delgado confirmó la renuncia de su jefe de gabinete: Es familiar del padre de lactante contagiado con variante Delta tras viaje a EE.UU.

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, confirmó que el padre del lactante de siete meses que fue diagnosticado con variante Delta del coronavirus tras un viaje a Estados Unidos (EE.UU.), es cuñado de su jefe de gabinete.

Cabe recordar que este lunes la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que “esta persona (el padre del menor de edad) tuvo permiso para viajar a Estados Unidos para representar a Chile como conferencista invitado por la Casa Blanca. Desde el Ministerio del Interior se le otorgó el permiso para salir del país en la fecha en que se determinó”.

¿Qué dijo Delgado?

Sin embargo, esta jornada del ministro precisó que “la invitación que él adjuntó en la Comisaría Virtual es una invitación que efectivamente es de una organización ligada a la Casa Blanca, en el sentido de que es una especie de órgano asesor para la prosperidad hispana”.

“Esa invitación está acreditada dentro de los documentos que presentó esta persona para poder pedir el permiso en Comisaría Virtual”, añadió.

Bajo ese punto, Delgado relató que “en una primera oportunidad, cuando él hace su presentación inicial es rechazada por falta de antecedentes y como cualquier persona que se le rechaza por falta de antecedentes, le llega un mail diciendo que tiene que adjuntar más antecedentes”.

Posteriormente, continuó el ministro, la persona “adjunta la invitación y algunas credenciales posteriores y es otorgado el permiso”.

“Él va como conferencista, entiendo que va incluso remunerado por aquello, eso es una información que estamos chequeando, pero no es descartable que él tenga la invitación. Eso no es así”, añadió.

Luego le fue consultado al ministro si la persona tiene relación con el Gobierno, ante lo cual respondió que “sí. Efectivamente él, el padre de la bebé, es cuña de mi jefe de gabinete”.

No obstante, el secretario de Estado indicó que “no tengo ningún antecedente que él haya hecho alguna gestión para poder autorizarlo. No tengo ningún antecedente que él haya ejercido una precisión indebida para hacerlo”.

Jefe de gabinete presentó su renuncia

Finamente, el ministro Delgado señaló que su jefe de gabinete “cometió un error, que no fue haberme contado ayer, cuando este caso se sabe que ellos habían incumplido su cuarentena a la vuelta, no me comenta el parentesco“.

“Yo me entero en horas de esta mañana el parentesco que tenían y por supuesto ese es un error que él comentó de no habérmelo dicho de esa manera”, continuó.

De este modo, el secretario de Estado dijo que la persona “ha presentado su renuncia y ha puesto su cargo a disposición“.