DC solicitó a la Contraloría auditoría por eventuales irregularidades en contrato para producción de primera sesión de la Convención Constitucional

La bancada de la Democracia Cristiana (DC) de la Cámara de Diputadas y Diputados le solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoría por eventuales irregularidades en el contrato para la producción de la primera sesión de la Convención Constitucional.

El diputado Gabriel Silber argumentó que “el Congreso Nacional aprobó en octubre del año pasado un presupuesto hasta el 31 de diciembre, vale decir, por siete meses, de 6.500 millones de pesos, respecto de su funcionamiento, y a mayor abundamiento, en el mes de enero de este año vía decreto se crea la secretaría técnica para implementar, desde el punto de vista administrativo, por parte del ministerio respectivo un proceso que debió ser impecable”.

¿Qué acusan los diputados?

En concreto los parlamentarios denuncian un presunto “trato directo, entre Segpres y la empresa Street Machine Corp., por $ 450 millones para la producción de la primera sesión de instalación de la Convención Constitucional”.

“Salta a la vista, más allá del hecho de falta de micrófono o amplificación, que gran parte de la gestión administrativa, de un proceso que involucra cifras relevantes para su implementación, se haga la modalidad de trato directo“, dijo Silber.

Bajo ese punto, el diputado de la DC comentó que dicha modalidad “se usa en imprevistos, situaciones que era imposible someter a una planificación de mejores precios o mejores oferentes y nos salta la duda es que sea esta la modalidad con la que se ha adoptado administrativamente la instalación de esta convención”.

Bancada DC ingresa a @Contraloriacl presentación por eventuales irregularidades en millonario contrato, por trato directo, entre Segpres y la empresa Street Machine Corp, por $ 450 millones para la producción de la primera sesión de instalación de la Convención Constitucional pic.twitter.com/k4Af9TcyE5 — Bancada DC (@DiputadosDC) July 6, 2021

Exigen responsabilidad política

Por otra parte, el diputado Iván Flores sostuvo que “aquí tiene que haber responsabilidad política, tiene que haber respuesta clara del Gobierno”.

“No pasa porque el Presidente de la República se enoje porque alguien de su gobierno no está haciendo su pega, aquí tiene que haber responsabilidades políticas claras, porque lo que se está jugando ahora no es solamente si van a sesionar un rato más los convencionales o no”, agregó.

“Aquí lo que se está jugando ahora es la credibilidad de si el Gobierno o no está apoyando o no la Convención Constitucional”, continuó.

Finalmente, el parlamentario afirmó que “las muestras son de una improvisación y de una desconsideración increíble”.

Además de haber oficiado a la @Contraloriacl para que se pronuncie sobre el contrato por tato directo por fallida sesión de Convención, aquí debe haber una responsabilidad política clara!! Emplazo al Gobierno a dar explicaciones! pic.twitter.com/oCzPdR9f8H — Iván Flores García (@ifloresdiputado) July 6, 2021

En tanto, la diputada Joanna Pérez relató que “existiendo el tiempo suficiente para preparar y garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento de la Convención, es el Gobierno, mandatado expresamente por la Constitución para este fin, el que debe asumir la responsabilidad política de este grave error”.