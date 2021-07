Vacunación en niños: “Debemos evitar enfermedades y circulación viral”

En el Ciudadano ADN conversamos con Jaime Rodríguez, jefe de infectología infantil de la Clínica Alemana, y miembro del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización (CAVEI), acerca de la vacunación contra el covid en niños, a propósito del inicio del proceso de inoculación en adolescentes en nuestro país.

Respecto a lo anterior, el experto mencionó que el foco a considerar para comenzar a vacunar niños es “evitar enfermedades y evitar la circulación del virus”.

“Los niños no se han infectado de forma importante, pero aún así se enferman y hay grupos de riesgo, además se mantienen como reservorio de la enfermedad. Debemos buscar dos cosas: evitar enfermedades y evitar la circulación del virus”, aseguró, añadiendo que es más prioritario pensar en la inoculación de infantes en vez de acelerar el proceso de una tercera dosis para la gente adulta.

“La tercera dosis es algo que se está revisando recién y por eso queda en segundo plano”, explicó Rodríguez, miembro del CAVEI, en corcordancia con las declaraciones de la epidemióloga de la UC, Catterina Ferreccio, quien aseguró que “es un error apurar la tercera dosis”.

Estudios sobre la vacunación infantil

Por otra parte, el infectólogo mencionó que en la actualidad hay estudios publicados respecto a la eficiencia de vacunación en contra del coronavirus en niños, pero que todavía están en fases tempranas.

“Hay estudios publicados en donde el perfil de seguridad era bueno y tenían buenas respuestas inmunes. Los niños y adolescentes son mucho más reactivos a la vacuna que los adultos y presentan más efectos como fiebre. Han aparecido efectos secundarios menores y aislados, que no son 100% vinculados a la inoculación”, explicó.

Pese a lo anterior, el entrevistado agregó que “recién hablaremos de vacunación en niños pequeños el próximo año”.

“Los estudios en niños y adolescentes sobre dos o tres años están en curso. Salió hace poco un estudio en fase dos para ver si tienen una buena respuesta inmune y tienen una muy buena, pero nos falta camino al andar en relación a si tienen un buen perfil de seguridad en niños. La Pfizer presentará sus estudios a final de año y Sinovac recién realizando los estudios, uno de ellos se hará en Chile. Sobre vacunación en niños pequeños recién hablaremos el próximo año”, explicó el jefe de infectología infantil de la Clínica Alemana, quien también aseguró que “el año pasado ocurrió algo que nunca he visto: no había ningún virus respiratorio que no fuera el coronavirus”.

“Este año ya están apareciendo algunas, como el virus sincicial y la influenza, y eso básicamente es porque los niños estuvieron en una cuarentena estricta, lo que ahora se ha relajado un poco”, agregó.