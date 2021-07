Lanzan programa para apoyar a pymes desarrolladas por mujeres

En el Ciudadano ADN conversamos con Nicole Verdugo, directora de la Cámara de Mujeres y Negocios, respecto al Programa de Mujeres Exportadoras que ayudará a pymes desarrolladas por mujeres, el cual fue creado por Good Business, una escuela de negocios que busca formar ejecutivos y empresarios que aspiran a tener un impacto profundo, con una visión global, ética y positiva sobre las personas.

Respecto a lo anterior, Verdugo explicó que “la palabra emprendimiento, o pymes, lo entendemos como algo chiquitito para apoyar en la casa, sobre todo en el caso de las mujeres. Pero debemos empezar a pensar que nuestros negocios sean sustentables y escalables, que sigan creciendo y que puedan multiplicar sus ventas”.

“Debemos ver las oportunidades de negocio que surgen a partir de la pandemia. Hoy, por ejemplo, te pueden ver tu Instagram desde cualquier parte del mundo y para eso hay que estar preparados”, explicó Verdugo, directora de la Cámara de Mujeres y Negocios, quien conversó con el Ciudadano ADN respecto al Programa de Mujeres Exportadoras, el cual ayudará a pymes desarrolladas por mujeres.

“Tenemos una web, goodbusiness.cl, pero también nos manejamos a través del Instagram de la Cámara de Mujeres y Negocios, en donde se pueden hacer consultas”, comentó la entrevistada.

Cómo ha afectado la pandemia al ámbito laboral de las mujeres

Por otra parte la directora de la Cámara de Mujeres y Negocios se refirió a la manera en que la pandemia ha afectado el escenario laboral de este sector de la sociedad.

“En las mujeres el impacto fue muy desastroso porque estaban en áreas de gastronomía, turismo y artesanía, que fueron las más afectadas con la pandemia. Hay muchísimas empresas que se están creando a partir de este contexto, sobre todo en servicios digitales como delivery y logística, pero también se están buscando nuevos modelos. Mucha gente se ha dedicado a cocinar o a hacer pan, por ejemplo”, comentó.

El origen de la Cámara

“La Cámara es una asociación sin fines de lucro, que es mixta y con perspectiva de género. Busca apoyar e integrar a más mujeres al mundo del comercio, negocios y economía”, explicó Verdugo en conversación con Ciudadano ADN.

A lo anterior la directora de la Cámara de Mujeres y Negocios agregó que “llevamos 2 años y medio desde su creación y tenemos más de 180 socios y 500 beneficiados”.

“Tenemos tres pilares: formación empresarial; conexiones, porque no importa si tienes un producto maravilloso pero no tienes a quien venderlo; y promoción de negocios. La idea es dar oportunidades para ingresar no solo al ecommerce, sino que a todo lo que conlleva: entrar a la internacionalización, que tu producto se pueda vender en cualquier parte del mundo”, comentó Verdugo.