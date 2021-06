Asociación Nacional de Padres y clases presenciales: “Hay muchos niños que no se han podido conectar nunca a una clase a distancia”

En el ADN Te Acompaña de este domingo 27 de junio, Paulina García y Andrés Huerta conversaron con Ricardo Salinas, presidente de la Asociación Nacional de Padres y Apoderados (Anapaf) de la FIDE, entidad que congrega a establecimientos particulares, sobre la vuelta a clases presenciales.

Recordemos que desde la fase 2 de Transición del plan Paso a Paso, los colegios pueden operar presencialmente. Respecto a esto, Salinas declaró que “hay que hacer una diferencia aquí, que incluso se está pidiendo que hayan clases presenciales en fase 1 (de Cuarentena). Pero la voluntad de asistencia de los alumnos a la escuela queda en potestad de la familia y esperamos que así siga siendo“.

Proceso educativo y brecha socioeconómica

Con respecto a la brecha socioeconómica del sistema online, el presidente de la Anapaf dijo que “la educación no está al margen de la diferencia entre conexión o no conexión. Hay muchos niños que no se han podido conectar nunca a una clase a distancia, es una brecha que como país hay que enfrentar”.

Por otro lado, destacó el avance que han tenido los educadores. “Hay que hacer un reconocimiento a equipos directivos, docentes y la escuela en general, que han mantenido los aprendizajes cerca de los alumnos. Mucha gente se reinventó, educadores que han tenido que aprender desde cero el sistema de internet. Sin duda que han habido pérdidas en cuanto a la calidad del contenido que se ha entregado, sin embargo, cuando la familia pone en una balanza la salud y la vida de su hijo con respecto de los contenidos la respuesta ha sido muy clara: prefieren que sus hijos pierdan el año y no arriesgarlos“, señaló Ricardo Salinas.

También indicó que “hay que construir una confianza conjunta entre todo los actores, mostrando que la escuela puede ser un recinto seguro, pero el retorno presencial tiene que depender de la zona geográfica”.

El presidente de la Anapaf fue consultado acerca de la propagación del virus en colegios, y dijo que “las cifras oficiales alcanzan un 2% aproximado de contagios en establecimientos. Pero esto hay que ponerlo en contexto porque en muchos de los colegios que han llamado a clases presenciales ha habido un retorno en los dos primeros días con bastante interés de los alumnos, sin embargo, al tercer día esa asistencia baja. En los casos de contagios que hemos conocido se ha aplicado correctamente el protocolo que se entregó para poder aminorar un contagio masivo”, aseveró Salinas.

El debate politizado

Otro punto de conflicto para el regreso a clases, ha sido el intercambio de opiniones entre el Ministerio y el Colegio de Profesores: “Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en varias oportunidades con la autoridad, y hemos manifestado claramente nuestras posiciones. Tenemos muy claro que la polarización de declaraciones no ayuda a la educación, creemos que no hay que politizar la educación, porque eso lo único que hace es distanciarnos del futuro de muchos niños, niñas y adolescentes, que esperan en la educación una herramienta de movimiento social, y que buscan salir de sus situaciones de vulnerabilidad”, declaró el apoderado.

Para finalizar, señaló que “Es necesario que todos pongamos energía en salir adelante. Es muy comprensible la preocupación de muchos padres, madres y apoderados, que dudan en mandar a sus hijos y que dicen derechamente, ‘yo prefiero que pierda el año’. Con ellos debemos trabajar de forma seria y responsable. El retorno a clases presenciales se va a dar cuando efectivamente las condiciones sanitarias lo permitan y todos colaboremos”, sentenció Ricardo Salinas, presidente de Anapaf.