Experto sobre cambio climático: “Esto produce inmigrantes climáticos”

En el Ciudadano ADN conversamos con el climatólogo y profesor de física de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, acerca del cambio climático, problemática que actualmente está afectando al mundo entero y que según el experto genera un fenómeno denominado “inmigrantes climáticos”.

“En Chile hay muchos inmigrantes de Haití que se fueron de ese país debido a que en 2015 ocurrió un huracán de categoría 5. Yo salí de Ecuador a comienzos del siglo XXI después de que ocurriera un fenómeno de un ‘Súper Niño’ en 1998, el cual devastó la economía del país”, señaló el climatólogo de la Universidad de Santiago.

“También hay ejemplos más lejanos a Sudamérica, como es el caso de la Guerra Civil Siria, denominada como ‘La Primavera Árabe’, la cual comenzó con una gran sequía que afectó a esa zona del mundo”, partió explicando el experto en conversación con el Ciudadano ADN respecto a los impactos sociales que posee el cambio climático en el mundo, a lo que luego agregó que “de toda la vida, los problemas climáticos han afectado la economía y estabilidad social”.

“El cambio climático hace más frecuentes estos efectos extremos que hacen que se dispare la cantidad de inmigrantes climáticos. Las Naciones Unidas estiman que hay 25 millones de personas que sufren cada año un desplazamiento permanente o provisorio debido a situaciones de este tipo. Ya se han comenzado a observar costos no solo en alimentos y agua sino que en estabilidad política. El ejemplo más claro es lo que ocurrió en Chile. No me parece extraño que el Estallido Social haya sido justo en el año más seco haya tenido alguna vez el país”, señaló el entrevistado en el Ciudadano ADN.

Raúl Cordero sobre las lluvias en Santiago: “Yo diría que sirven de harto”

Por otra parte, el climatólogo aprovechó de comentar uno de los efectos del cambio climático: la actual sequía de Chile y lo positivo que pueden llegar a ser las lluvias que ocurrieron este viernes 25 de junio en la Región Metropolitana (RM).

“Yo diría que sirven de harto, porque llevamos un déficit del 60% en Santiago y podría ser mucho mayor si descontamos las precipitaciones anómalas que ocurrieron en enero, las cuales en ningún caso ayudan a la industria agrícola”, comenzó diciendo el climatólogo respecto a las lluvias que ocurrieron este viernes.

A lo anterior, el experto añadió que “junio es un mes donde debería caer un cuarto de las lluvias del año, así que estas precipitaciones pequeñas son bienvenidas”.