Experta sobre variante Delta del covid: “Afecta más a los no vacunados”

En el Ciudadano ADN conversamos con la doctora Valeska Vollrath, jefa del laboratorio molecular de la Clínica Alemana respecto a la variante Delta del covid-19, afección que la entrevistada aseguró que afectaría más “a los que no están vacunados”.

“La variante Delta del Covid-19 no discrimina en edad, pero sí es esperable que afecte a aquella población que no tenga protección de anticuerpos vía vacunación. Afecta más a lo que no están vacunados”, comentó la experta en conversación con Ciudadano ADN.

En esa línea, la entrevistada comentó que la variante Delta del Covid-19 no es algo novedoso en este tipo de virus.

“Primero yo creo que hay que decir que hace mucho tiempo estamos con variantes que han ido mejorando sus sistemas de atacarnos, para ellos seguir sobreviviendo dentro. Hace muchos que estamos con la variante brasileña P1, que es la que nos ha afectado, y ahora la presencia de la Delta es una que tiene mejoras para infectar y esa es su capacidad. El coronavirus evoluciona para sobrevivir, y así esta variante tiene una mayor capacidad de infección que supera mucho a las otras variantes, pues infecta más y se propaga más rápido”, explicó la doctora Vollrath.

A lo anterior, la experta añadió que las variantes del coronavirus se generan “porque hay una población de virus que muere, pero existe otra que tiene características que les son favorables y esas son las que se transmiten”.

Finalmente, la experta entregó sus recomendaciones para poder prevenir un contagio de la variante Delta.

“Lo que tenemos que mejorar son las medidas de autocuidado. Esta variable es tan efectiva que en solo segundos de conversar sin mascarilla se puede traspasar, por lo que importante es usar la mascarilla y mantener el distanciamiento social. Por supuesto que también hay que vacunarse, porque si bien estas inoculaciones fueron generadas para la cepa original, de igual manera tiene una efectividad alta contra las variantes circulantes”, sentenció la jefa del laboratorio molecular de la Clínica Alemana, en conversación con el Ciudadano ADN.