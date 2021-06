Juana Paillalef y lenguas de pueblos originarios: “No es una cosa de comunicación, tiene que ver con nuestro pasado y con nuestro presente”

En el Ciudadano ADN conversamos con la directora del Museo Mapuche de Cañete, Juana Paillalef, acerca de la importancia de enseñar lenguas de pueblos originarios en el sistema educativo de nuestro país, esto en medio del contexto en donde se redactará una nueva Constitución para Chile.

“He pensado jubilar sin ver esta posibilidad, más allá de que esté de acuerdo o no. Pero es una gran oportunidad de instalarlo en estos espacios que no son de pueblos originarios y que han sido negados. No es una cosa que se hizo y al día siguiente tú lo aceptarás, es un proceso largo de doblar el pensamiento, hacer palpitar los corazones de otra forma, ver hacia donde vamos con una mirada más amplia frente a esos aspectos que no hemos sido capaces de incorporar a nuestras formas de ver esto y también para aportar a la vida, al buen vivir”, comenzó diciendo Paillaef.

A lo anterior, añadió que los idiomas de pueblos originarios son “una responsabilidad importante para nosotros”.

“Chile está plagado de nomenclaturas, nombres, y ubicaciones que la gente ubica. Ahora, que le demos esa responsabilidad a la academia es importante, solo basta que esté convencida de preparar a los futuros profesionales en este tipo de elementos que tenemos hace muchos años. Ese patrimonio inmaterial que nos hace hacernos pertenecientes a un grupo o a otro. No es una cosa de comunicación, tiene que ver con nuestro pasado y con nuestro presente. La lengua que no ha muerto es una que está cenicienta pero caliente y emergente. Me da gusto escuchar a jóvenes que estén en esto y yo creo que me voy a morir feliz”, señaló Paillalef en conversación con el Ciudadano ADN.

“No es una lengua muerta”

Por otra parte, Juana Paillalef se refirió al actual debate político en torno a la educación de lenguas de pueblos originarios, en donde por un lado el candidato comunista Daniel Jadue ha resaltado la importancia de educar a los niños en este tipo de materias.

Por otra parte, el candidato republicano José Antonio Kast ha asegurado que es mucho más práctico enseñar el idioma inglés para tener mayores oportunidades económicas y porque se trata de “lenguas muertas”.

“Cuando la gente lo ve desde el punto de vista de la economía, obvio que dirán este tipo de cosas. Pero cuando se ven frente a un montón de dinero que no se pueden comer, porque ningún ser vivo come dinero para vivir…Yo no comería un billete de diez mil pesos cuando tomo once. Esta cosa de la economía trastoca todos estos elementos porque les enturbia esta mirada tan neoliberal con las cuales ellos se han desarrollado. No es una lengua muerta que no vaya a permitir mejorar la condición de vida de mucha gente, entonces yo no comparto ese comentario de ese señor”, respondió Juana Paillalef.