Abogado y propuestas de juicios con jurado: “Cifras muestran que las condenas son mayores con jueces profesionales que con este sistema”

La justicia en el país ha sido uno de los temas a tratar por los candidatos presidenciales que buscan llegar a La Moneda. Daniel Jadue (PC) y Joaquín Lavín (UDI) han planteado la idea de cambiar el actual sistema de justicia por juicios con jurado.

Sobre este tema se refirió el abogado experto en derecho internacional penal, Francisco Cox, quien conversó con ADN Hoy, señalando que “el juicio por jurado es un derecho que tiene el acusado en los sistemas donde existe esta modalidad. El acusado puede renunciar a un juicio por jurado y puede ir a un juicio con un juez“.

No obstante, agregó que según números en Estados Unidos, las condenas son mayores en un juicio normal. “A mí me parece que es un buen sistema, pero, según estadísticas en Estados Unido, muestran que las condenas son mayores con jueces profesionales que con un juicio con jurado“, indicó.

Asimismo, agregó que “me parece que, en un momento en que se está discutiendo una convención constituyente, plantearse este tipo de cambios en justicia sí es una discusión que ameritan tener los constituyentes“.

Respecto a esta propuesta, impulsada tanto por los candidatos Jadue y Lavín, Francisco Cox sostuvo que no tiene mucha diferencia entre un candidato y otro. “Yo no he visto mayores diferencias, en el fondo las fundamentaciones son distintas, y no hay una determinación precisa de cómo se construiría este sistema de jurado”.

Finalmente, y ante el análisis sobre el sistema judicial y la reforma a instituciones como Carabineros, Francisco Cox manifestó que “reformar la policía y modernizar el sistema judicial es efectivo, pero yo no veo por qué no se pueden hacer las dos cosas“.