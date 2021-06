¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno? Así será el próximo receso académico

Por segundo año consecutivo la pauta del calendario escolar ha sido marcada por la pandemia del covid, y la pregunta es cuándo empiezan las vacaciones de invierno, es decir, la fecha oficialmente destinada al receso académico invernal en Chile.

Producto del contexto sanitario mundial y las medidas preventivas, es que durante el año 2020 y lo que llevamos de 2021 no se han podido llevar a cabo con normalidad la rutina educativa presencial que acostumbrábamos.

Desde el Ministerio de Educación, encabezado por Raul Figueroa, se ha hecho un llamado constante al retorno voluntario a clases, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Sin embargo, se ha podido ver un desalineamiento importante entre el Gobierno y otros actores, como por ejemplo el Colegio de Profesores, quienes han sido firmes en su postura y se oponen rotundamente al regreso a las aulas.

“El ministro desde el año pasado que viene decretando este retorno a clases presenciales, pero sabemos muy bien que la comunidad educativa y que particularmente las madres, los padres y apoderados no le creen al ministro y no le van a hacer caso en esta nueva intención de él de volver a la presencialidad porque no están las condiciones“, dijo Carlos Diaz, presidente del Magisterio, respecto a que no están las condiciones para retornar a clases durante el mes de julio.

Figueroa se volvió un blanco usual de criticas y ha tenido diferencias de opinión con parlamentarios, académicos, alcaldes, además del Colegio de Profesores.

¿Habrá vacaciones de invierno?

No obstante, gran parte de los estudiantes se encuentran estudiando de forma remota y los docentes están tratando de cumplir las planificaciones anuales, según los contenidos asignados por nivel.

Según cifras del Mineduc, existen 4.359 establecimientos que, pese a estar en fase 2 de Transición o superior del plan Paso a Paso, se mantienen con el sistema telemático. Es decir, los protagonistas del sistema educativo en Chile continúan sus actividades y según el Calendario Oficial del Ministerio de Educación, se encuentran ad portas de la esperada pausa académica.

Entonces, ¿cuándo empiezan las vacaciones de invierno? El documento programa las vacaciones de invierno desde el lunes 12 de julio hasta el día viernes 23 del mismo mes. Si bien cada institución puede variar en cierta medida las fechas y según la región donde esté ubicada, esto es lo que dicta el Calendario Oficial.

Estas son las fechas para cada región:

Región de Arica y Parinacota: Del lunes 12 al viernes 23 de julio.

Región de Tarapacá: Del lunes 12 al viernes 23 de julio

Región de Antofagasta: Del lunes 12 al viernes 23 de julio

Región de Atacama: Del lunes 12 al viernes 23 de julio

Región de Coquimbo: Del lunes 12 al viernes 23 de julio

Región de Valparaíso: Del lunes 12 al viernes 23 de julio

Región Metropolitana: Del lunes 12 al viernes 23 de julio

Región de O’Higgins: Del lunes 12 al viernes 23 de julio

Región del Maule: Del lunes 12 al viernes 23 de julio

Región de Ñuble: Del lunes 12 al viernes 23 de julio

Región del Biobío: Del lunes 19 al viernes 30 de julio

Región de La Araucanía: Del lunes 12 al viernes 23 de julio

Región de Los Lagos: Del lunes 12 al viernes 23 de julio

Región de Los Ríos: Del lunes 12 al viernes 23 de julio

Región de Aysén: Del lunes 12 al viernes 30 de julio

Región de Magallanes: Del lunes 12 al viernes 30 de julio

Opiniones divididas

En este complejo marco, es que también distintos colegios han manifestado su postura ante las medidas restrictivas del gobierno, o la “desconexión de la realidad”, como también se ha indicado, que posee el ministro Figueroa, insistiendo al retorno a las aulas.

Por su parte, la agrupación “Escuelas Abiertas Chile”, quien actúa bajo la consigna “En contra de nada ni de nadie, a favor de la educación presencial”, recientemente organizó una protesta de colegios particulares pagados, donde exigían el regreso a clases presenciales. La movilización consistió en la reunión a las afueras del algunos colegios del sector oriente de la capital, con apoderados y alumnos sosteniendo pancartas con leyendas como “No más online” o “Devuélvanme la escuela”.

Pese a esto, también existen aquellos que aún se encuentran reticentes debido a que consideran que sus establecimientos no cuentan con las condiciones sanitarias adecuadas para asegurar que asistir a clases no significaría un riesgo y motivo del aumento de los contagios.

Por ahora, la mirada de la cartera de Educación está puesta en quienes se han negado a abrir las puertas de sus establecimientos, algo con lo que el ministro Figueroa ha sido reiterativo, y ha vuelto a insistir en que las autoridades dejen de poner barreras y exigencias, puesto que se han destinado recursos para respetar las normas relacionadas con el posible contagio por covid-19.