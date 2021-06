Quemaduras en niñas y niños aumentan en pandemia: ¿Cómo prevenir y tratarlas?

Se ha producido un aumento de quemaduras en niños tras las medidas de confinamiento, cerca de 80 mil menores sufren quemaduras cada año. En los meses de invierno este accidente se intensifica en un 25-30%, según datos del Ministerio de Salud.

En Tu Nuevo ADN de este miércoles 16 de junio, Andrea Obaid recibió consejos de parte de María de los Ángeles Rojas, subdirectora médica del Centro de Rehabilitación de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem) Santiago, para evitar estos accidentes.

“Más que un aumento global de las quemaduras lo que ha sucedido es que han aumentado las quemaduras en los niños menores de cinco años. Esto es complicado porque se generan cicatrices que hay que seguir hasta que cumplan 20 años“.

Las quemaduras se provocan generalmente por líquidos y objetos calientes. Durante la pandemia han aumentado las quemaduras de este primer tipo. “El líquido genera quemaduras de mayor extensión, son quemaduras más graves que requieren hospitalización. El otro agente que ha ido aumentando es la manipulación de un alargador, que ha subido un 50%”, dijo la experta.

Desde la fundación Coaniquem creen que tiene que ver con que muchos están trabajando o estudiando desde la casa. “Las quemaduras eléctricas son graves porque pueden generar alteración del ritmo cardiaco. La quemadura además es doble, por donde entra la electricidad y por donde sale”, señaló Rojas.

Quemaduras: ¿Qué hacer?

Según informó la subdirectora, 9 de cada 10 niños se queman en casa con un adulto presente. “Es más seguro que vayan al colegio o al jardín, en cuanto a quemaduras. El año pasado hicimos una campaña de prevención por esto mismo”, dijo.

“Lo primero que hay que hacer cuando un niño se quema es sacarle la ropa para ver de que tamaño es la quemadura. Si la quemadura es grande cubrirla y llevar al paciente inmediatamente a urgencias. Si es más pequeña se aplica agua fría corriendo de 20 a 30 minutos. La quemadura sigue avanzando abajo de la piel, no es solo el instante en que toca el agente caliente. La única forma de detenerla es cortarla con agua fría. Luego de esto hay que llevarlo a un servicio de urgencia”, explicó María de los Ángeles Rojas.

Sin embargo, como hay pandemia y las urgencias están saturadas, desde Coaniquem crearon el número de Whatsapp 24/7 (+56934319987) donde los pacientes podrán acceder a orientación para saber si debe ir a urgencia, asistir a un centro Coaniquem, o realizar una curación inicial en la casa. “Muchos niños se han beneficiado de esto”, indica Rojas.

“Los adultos son un grupo etario que se queman harto. A su vez, la piel del adulto mayor es más delgada y la capacidad de reflejo es menor, por lo que se generan quemaduras más profundas. También los más longevos muchas veces tienen patologías asociadas y a veces están solos en la casa, lo que genera más posibilidades de que se quemen”, declaró la subdirectora médica de Coaniquem.

Una quemadura y su prevención

En cuanto a las prevención de quemaduras, la especialista explicó que “muchas quemaduras ocurren por volcamiento de olla. La recomendación es usar los quemadores de atrás y no los de adelante. Los niños y niñas no deben estar en la cocina cuando uno está cocinando. El hervidor tiene que ser de cable corto y que el niño no lo alcance. Tampoco andar llevando el hervidor de la cocina al comedor”.

“En Coaniquem atendemos a pacientes menores de 20 años con cicatrices ya sea por quemaduras u otras causas. Nosotros atendemos de manera 100% gratuita. Disponemos de 3 centros en Antofagasta, Santiago y Puerto Montt, donde se atienden a los pacientes. No solo damos atención gratuita, damos la opción de alojarse en casa abierta, tenemos un colegio hospitalario, damos alimentación y ofrecemos la opción de traslado”, finalizó María de los Ángeles Rojas, subdirectora médica de la organización.