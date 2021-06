Julio Castro, rector de la UNAB, sobre vacunación de estudiantes en sus facultades: “Fuimos los primeros en partir con eso”

En el Ciudadano ADN estamos preocupados por la pandemia y su desarrollo. En medio de esta suerte de discrepancia entre los planes para administrar medidas como el Paso a Paso y el Cortocircuito Pandémico, conversamos con el rector de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Julio Castro Sepúlveda, institución que prestó sus dependencias en el barrio universitario para realizar la vacunación de sus estudiantes.

“Nosotros partimos el día jueves 3 de junio con la vacuna CanSino, vacunando a estudiantes a petición de la Seremi regional, del Instituto Nacional de la Juventud y el Ministerio de Salud”, comenzó diciendo el rector de la UNAB respecto a la vacunación que se implementó a los estudiantes de esta institución educativa.

“Fuimos la primera universidad que partió con eso y que puso sus campus ubicados en República a disposición, tanto para estudiantes jóvenes como para aquellos mayores rezagados. Junto con vacunar estudiantes al interior de las facultades, el Minsal instaló vacunatorios móviles, los que permitieron a la gente del sector ponerse al día con sus vacunas”, explicó la autoridad respecto a la inoculación de sus estudiantes.

Castro mencionó en conversación con el Ciudadano ADN que el proceso de inoculación a sus estudiantes fue muy exitoso. “Llegaron masivamente como si fueran a una clase. En Concepción la Unab está haciendo el mismo operativo para implementar la vacunación a sus estudiantes, y la próxima semana lo haremos en Viña del Mar”, aseguró.

Por otra parte, la autoridad se refirió a las dificultades que ha traído la pandemia en el proceso educativo de los estudiantes.

“Ha sido como muchas cosas, complejo. Por un lado están los estudiantes de tercer año para arriba que ya tenían una experiencia de vida universitaria, la cual todos recordamos con mucho agrado. Pero para los estudiantes nuevos y de segundo año que están recién entrando a la Universidad es distinto, pues no la conocen de manera presencial. Estamos muy orgullosos de los campus que tenemos, pero no han podido conocerlos así que cuando hemos tenido la oportunidad, hemos realizado son visitas a los campus. Los alumnos llegaban y se sacaban fotos y se conocían entre ellos. La pandemia no es fácil y no vemos cómo solucionarla sino que con una vacunación masiva entre toda la población y así lograr la ansiada inmunidad de rebaño”, señaló el rector de la UNAB.