Delgado a parlamentarios que denunciaron intervencionismo de Lavín ante Contraloría: “Mejor modifiquen la ley”

La mañana de este martes, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, le respondió a los parlamentarios que denunciaron ante la Contraloría General de la República (CGR) un presunto caso de intervencionismo electoral por parte del alcalde y precandidato presidencial Joaquín Lavín en una actividad oficial sobre el IFE Universal.

La situación ocurrió luego que la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, participó en un punto de prensa junto al edil donde explicaban los detalles del nuevo Ingreso Familiar de Emergencia y cómo inscribirse en el Registro Social de Hogares (RSH) para obtener el beneficio.

¿Qué dijo el ministro Delgado?

Tras ser consultado sobre el hecho, el ministro Rodrigo Delgado dijo que “la prescindencia es cuando un ministro, un subsecretario o algún funcionario en particular quiere apoyar explícitamente a un candidato”.

“Explícitamente significa entregar un volante, andar con una bandera, hacer un puerta a puerta, para eso hay un instructivo y tiene que hacerse, por supuesto, fuera del horario laboral, sin recursos públicos”, agregó.

“No hay que discriminar tampoco”

Al respecto, el jefe de gabinete dijo que “aquí estamos en presencia de una ministra que va a una comuna, que se junta con el alcalde y con su equipo para hacer la difusión de algo tan relevante como lo es el Ingreso Familiar de Emergencia Universal. Yo la verdad me quedo con eso”.

“Me quedo con una ministra como va a tantas comunas, como tantos ministros vamos a tantas comunas y nos juntamos con las autoridades locales”, continuó.

Delgado también señaló que “no hay que discriminar tampoco a los vecinos y vecinas de comunas que sus alcaldes puedan ser precandidatos presidenciales. ¿Qué significa eso? ¿Porque hay un alcalde que es precandidato presidencial no podemos trabajar con los vecinos de esa comuna, no podemos difundir algo tan importante y tan relevante como el IFE Universal, no podemos ninguna gestión en ese territorio?”.

“Mejor modifiquen la ley”

Finalmente, el ministro del Interior dijo que “si hay parlamentarios que van a Contraloría, yo les diría que mejor modifiquen la ley y que no se permita que un alcalde pueda ser, por ejemplo, precandidato presidencial”.

“La ley lo permite, por lo tanto, mientras hay un alcalde que sea precandidato presidencial ese alcalde tampoco puede dejar sus funciones de alcalde y sus funciones de alcalde tienen que ver, entre otras cosas, con informar los beneficios y otorgar beneficios a sus habitantes. Para eso fue electo o reelecto y, por supuesto, un ministro puede perfectamente ir a informar a una comuna”, concluyó.