Minsal reiteró el llamado a vacunarse contra el covid-19 a los rezagados: El 80% de quienes fallecen en las UCI no están vacunados

El Ministerio de Salud (Minsal), reiteró el llamado a vacunarse a los grupos de personas que están rezagados, asegurando que el 80% de las personas que fallecen en las unidades de cuidados intensivos (UCI) corresponden a quienes no han sido inoculados contra el covid-19.

Durante la entrega del balance del estado de la pandemia en el país, el ministro Enrique Paris aseguró además que “las vacunas evitan el contagio”, y que la del laboratorio Sinovac -que se usa mayoritariamente en Chile- “evita la infección entre un 60 y 65%, y evita el ingreso de pacientes a la UCI en más de un 75%”.

A esto agregó que “tenemos más de 900 mil rezagados en un grupo de edad que está ingresando a la UCI y de los que fallecen en la UCI, el 80% son pacientes que no están vacunados, no se puede hablar de que la vacuna no hace efecto, todo lo contrario”.

Campaña de vacunación del Minsal entre el 7 y el 13 de junio

El ministro reiteró el “llamado especial a que los jóvenes y rezagados se acerquen y se vacunen contra el covid-19“, recordando además que para la semana entre el 7 y el 13 de junio se privilegiará justamente a ese grupo de personas, sumando el jueves y viernes a personas de 22 años.

Ministro @DrEnriqueParis "Hacemos un llamado especial a que los jóvenes y rezagados se acerquen y se vacunen contra #COVID_19". pic.twitter.com/HjOE0sSQDl — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 7, 2021

El ministro puntualizó que “el efecto de la vacuna ocurre 14 días después de la segunda dosis. Nos sacamos nada con vacunar y después perder las medidas de protección, vamos a tener que seguir con medidas de protección por muchos meses más”.