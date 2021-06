Demandan cansancio: trabajadores de la salud del Hospital Barros Luco realizan protesta

Una protesta de trabajadores de la salud del Hospital Barros Luco Trudeau se realiza la mañana de este lunes en las afueras del recinto médico en Gran Avenida José Miguel Carrera en la comuna de San Miguel.

Según demandan, están sobrecargados y el hospital no les ha dado los feriados legales, ni han salido de vacaciones, así lo expresó Brisa Gálvez, dirigenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) del Hospital Barros Luco.

“Nos estamos movilizando porque dentro del Hospital Barros Luco, la Dirección del hospital no ha dado los feriados legales a los trabajadores, no ha puesto los reemplazos suficientes en los servicios que se han complejizado camas, y los trabajadores en estos momentos están demandando el cansancio que tienen que vienen acumulando desde hace más de un año y tres meses. No han salido de vacaciones“, sostuvo.

“Parte de la gente que está con covid también se están atendiendo en las otras patologías, por lo tanto, no hay capacidad instalada como para poder abrir más camas y atender más gente. Uno, porque no hay capacidad instalada y otra por que no hay recursos humanos para poder atender. Entonces, no es que nosotros no queramos trabajar, simplemente la gente necesita cargar pila para poder seguir atendiendo en la primera línea“, concluyó.

Cabe destacar que tras una votación decidieron manifestarse, eso sí, manteniendo los turnos éticos.