Delgado y expulsión de migrantes: “Tenemos que confiar en estos procesos que se han ajustado a derecho”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respondió este domingo a la acusación que realizó el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), quienes aseguraron que un grupo de 30 ciudadanos venezolanos se encontrarían en un cuartel de la PDI, a la espera de su expulsión.

“Si los vuelos salen el domingo a las 5 de la mañana, esas personas se van a ir sin siquiera haber visto sus situaciones legales. Al parecer, el modus operandi del Gobierno es hacer estas expulsiones durante el fin de semana y hacer que la cancha no quede pareja para los migrantes“, advirtió durante esta jornada la directora del SJM, Waleska Ureta.

Finalmente, esta mañana se concretó una nueva deportación. Desde el Aeropuerto de Pudahuel, Delgado justificó la medida y afirmó que “hay cerca de una veintena de estas personas que están condenadas y van a conmutar sus penas con la expulsión”.

“Son personas que estuvieron ligadas a tráfico de menores, qué más complejo que traficar menores, o sea, alguien me puede decir si hay algún delito más complejo que ese. Creo que puede estar dentro de los cinco que uno podría catalogar como más complejo”, argumentó el ministro del Interior.

También hizo un llamado a que “tenemos que confiar en estos procesos que se han ajustado a derecho y respetan la dignidad de las personas, se cumple con todos los protocolos. Esperamos que puedan rehacer su vida”.

Respecto de la acusación del SJM, Delgado remarcó que “no es una excusa, no es un resquicio hacerlo un fin de semana, tiene que ver con disposiciones logísticas, de vuelo, sanitarias, de distinta índole, pero no con una estrategia para poder dejar a alguien afuera”.

Se espera que el avión llegue durante esta jornada a Iquique, para luego transitar rumbo a su destino final.