Candidato DC a la alcaldía de San Ramón criticó eventual apelación de Miguel Ángel Aguilera

El candidato DC a alcaldía de San Ramón criticó al actual jefe comunal, Miguel Ángel Aguilera, por cuestionar la resolución del Segundo Tribunal Electoral de la región Metropolitana, que ordenó repetir la elección en 65 mesas después de detectar una serie de irregularidades.

“Cuando uno escucha las declaraciones de Miguel Aguilera, no deja de llamar la atención que existan personas aún en este país que, ante la cantidad de evidencia y la institucionalidad, persistan en sus ansías de poder, persistan en querer mentirle a la gente”, acusó Gustavo Toro.

Aguilera, que de acuerdo con los primeros resultados obtuvo la reelección, afirmó que la decisión del tribunal electoral “rompió la democracia en San Ramón”. “Tergiversan la voluntad popular, porque aquí no hay segunda vuelta. En la elección municipal solamente hay primera vuelta y aquí están obligando a una segunda vuelta con una cantidad de mesas a ver si logran esa diferencia que no lo lograron por la voluntad popular de la gente de San Ramón, que me dio el triunfo legítimamente el 15 y 16 de mayo”, dijo.

“En caso de que se repita el proceso nosotros vamos a ganar, la gente va a ir a votar. La gente está indignada con el fallo”, agregó a ADN.

El Tribunal electoral decidió repetir la elección en 65 mesas luego que detectara irregularidades como el inusitado número de voluntarios para ser vocales de mesa, personas que fingieron ser ciegos para poder recibir asistencia en el voto y un corte de luz a la hora del recuento.

“En los locales de votación habían personas instaladas y preparadas para asistir el voto, destinadas a ello por el comando del candidato Miguel Ángel Aguilera y de un candidato a concejal que no individualiza”, dice parte del fallo.

Miguel Ángel Aguilera, en la investigación por la sospecha de sus vínculos con narcotraficantes, será formalizado por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.