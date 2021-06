¡Insólito!: Joven denunció que pese a ser pinchada, no recibió vacuna contra el covid-19

Una insólita situación denunció la joven Camila Santander en redes sociales, al señalar que al ir a vacunarse contra el covid-19 a Espacio Riesco, no recibió el medicamento pese a que sí fue pinchada.

Así quedó evidenciado en un video que registró su hermano, donde se ve claramente que si bien la joven es pinchada por la profesional de la salud que la atiende, la jeringa no es presionada para inocularla.

En conversación con ADN, Camila Santander señaló que está estudiando con su familia presentar acciones legales por el hecho, luego que incluso desde Espacio Riesco reconocieron que recibió una vacuna vacía, por lo que no fue inoculada.

“Me llamaron de Espacio Riesco para pedirme disculpas porque no fui vacunada, está reconocido que no fui vacunada, y de hecho me dijeron ‘si quieres vienes hoy día a vacunarte’. El problema es que si quiero iniciar una acción legal, tengo que hacerme un examen de inmunización y eso es en dos semanas más, entonces tengo que postergar mi vacunación si quiero demandar”, explicó la joven.

Camila además agregó que a modo de explicación lo único que le dijeron fue que “quizá me había vacunado algún estudiante, que podría haber sido un error puntual, eso sí que igual hay otros casos”.

En tanto, se espera que durante el balance del Ministerio de Salud (Minsal) del estado de la pandemia en el país, las autoridades sanitarias entreguen alguna explicación o versión de lo ocurrido. Una situación totalmente insólita.