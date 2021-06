Germán Codina, alcalde de Puente Alto: “Habilitamos salas hospitalarias en los consultorios”

En el Ciudadano ADN de este jueves conversamos con Germán Codina, alcalde de Puente Alto, respecto a la situación de su comuna frente a la pandemia, la cual registra una alta cantidad de personas infectadas.

En medio del entusiasmo generado por la gran fiesta del fútbol que veremos esta tarde en el duelo Chile-Argentina estamos preocupados por la situación de la pandemia. Los servicios de salud están trabajando a toda máquina y en el ambiente hay una inquietud porque las cifras de contagios no bajan.

“Mira la verdad es que la cifra no es tan alta en comparación con la primera ola, pero siento que a nivel nacional, con el crecimiento sostenido durante las últimas semanas, era necesario alertar a la población”, señaló Codina, a raíz del anuncio que hizo hace unos días en donde aseguró que el Hospital Sótero del Río se encuentra al 100% de su ocupación.

“Nos preocupa y es por eso que habilitamos de manera extraordinaria salas hospitalarias en los consultorios. Que el municipio esté haciendo este esfuerzo es importante. Anoche tuvimos durmiendo en consultorios a 34 casos de Covid positivo porque no habían camas en el Sótero del Río. Lo que busco con esto no es generar histeria sino que lograr que la gente visualice esta ola”, comentó el jefe comunal, quien agregó que la lucha que los funcionarios de la salud dan en los centros “nos pilla con menos energía y menos decisión, entonces es necesario remover la consciencia”.

Por otra parte, el alcalde de Puente Alto hizo una crítica respecto a la repartición de las vacunas hacia su comuna.

“Tenemos un tira y afloja de vacunas diario, y nos ha molestado. Se lo hemos dicho al Seremi: un municipio que representa una cantidad de población similar a tres regiones no debería estar al final de cada día viendo cuántas vacunas se van a dar. Debiera haber una planificación semanal y no perder el tiempo”, expresó Germán Codina.

Programa de trazabilidad en Puente Alto: “Necesitamos reactivarlo”

Por otra parte, el edil de la comuna más populosa de la Región Metropolitana se refirió a “Trázate y gana”, programa de trazabilidad que implementaron en Puente Alto hace un tiempo atrás.

“La movilidad es un tema complejo. Creamos un programa llamado “Trázate y gana” para asociar la ubicación de personas en caso de que en uno de los viajes en micro alguien diera contagio positivo. Necesitamos reactivarlo como una manera de incentivar a la gente a que se cuide”, comentó Codina.

Uno de los puntos que dificultó el buen funcionamiento de “Trázate y gana” fue que la gente no quería otorgar sus datos de ubicación.

“La gente está acostumbrada a darle la ubicación a aplicación como Waze, pero cuando le pides la ubicación en caso de emergencia no lo hace. Cuando combates una pandemia depende mucho de las tecnologías que se tengan a mano, como es el caso de Corea por ejemplo”, agregó el entrevistado.

Pensamientos sobre el matrimonio igualitario

Finalmente el edil de Puente Alto se refirió al anuncio más comentado de la última Cuenta Pública de Sebastián Piñera: el matrimonio igualitario.

“Ahí tengo una opinión personal, pero obviamente también una opinión como autoridad. Yo siendo una persona hetero lo que hago es siempre respetar a las personas de condiciones diferentes. No obstante que en mi vida privada considere importante el modelo con el que me crié, creo que como autoridades debemos pensar en una sociedad que le brinde diversas oportunidades a la gente. Si las personas quieren casarse el Estado no debería negarse siendo laico”, aseguró la autoridad municipal en entrevista con el Ciudadano ADN.