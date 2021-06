Infectólogo y contagios de covid-19 en jóvenes: “Los adultos mayores ya no son la población con más riesgo”

Los jóvenes son una preocupación importante en esta pandemia, pues todos los especialistas han dicho que las personas que están utilizando camas en las unidades de cuidados intensivos pertenecen a este rango de edad que no están vacunados y que por consiguiente se encuentran en situaciones críticas debido a los contagios de covid-19. Los números del Minsal siguen siendo preocupantes, por lo que en Ciudadano ADN conversamos con Pablo Gaete, infectólogo de la UCI de la Clínica Alemana.

¿En qué pie estamos frente a una situación en donde incrementamos la vacunación pero los contagios no cesan? Ante esta pregunta, el infectólogo respondió que “lo que ha pasado es que la epidemiología de los pacientes jóvenes que están requiriendo las UCI es muy diferente al del primer bloque, conformado por adultos mayores”.

“En la actualidad vemos que son jóvenes con comorbilidades, obesos, diabéticos, que evidentemente no han sido protegidos porque el esquema de vacunación no los alcanzó hasta este brote. Lo que tenemos que comunicar a los jóvenes es que ya los adultos mayores ya no son la población con más riesgo”, expresó el especialista.

A su vez, Gaete instó a los jóvenes de Chile a participar del proceso de inoculación con el fin de combatir los contagios. “El llamado es que concurran a la vacunación lo antes posible, de manera que podamos impactar las tasas de covid severo, fenómeno que ya han sido reportado para la Coronavac que es la vacuna que más has se ha implantado aquí en Chile. Es una buena manera para tratar de impactar positivamente en nuestros números”, aseguró.

¿Qué se requiere cuando se habla de cuidados para contagios graves?

Por otra parte, el infectólogo de la Clínica Alemana se refirió a las necesidades que presenta el personal médico al momento de enfrentar contagios severos de covid-19.

“No todo es maquinaria. Sin personal adecuado, esto no funciona”, señaló Gaete.

“Seguimos con personal que ha tenido que capacitarse contra el tiempo y con un agotamiento que no ha cedido. Finalmente para el personal el espíritu es que no han tenido descanso en todo este año y tanto de pandemia. Siempre uno tiene que tener los recursos humanos. Creemos que falta hacerlos descansar a nuestros equipos de manera parcial, pues nos parece que hay una falta en tratar que los equipos no se agoten. Están estresados, las tasas de licencia del personal han aumentado en las ultimas semanas”, sentenció.