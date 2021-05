Ministro de Educación por carta de alcaldes de oposición: “algunos utilizan esto para obtener otro tipo de ventaja financiera”

“Algunos alcaldes utilizan esto para obtener otro tipo de ventaja financiera“, fue la respuesta que entregó la mañana de este lunes en ADN Hoy el ministro de Educación, Raúl Figueroa, a la carta que firmó un grupo de alcaldes electos y reelectos de oposición acusando “presiones financieras” del titular del Mineduc.

En ese sentido, el ministro agregó que “algunos alcaldes utilizan esto para obtener otro tipo de ventaja financiera, para resolver sus problemas que no tienen que ver con la pandemia y eso no puede ser, no puede ser que en un escenario tan complejo que tenemos hoy día algunos alcaldes -no todos- pongan sus problemas de gestión interna como una exigencia para poder entregar la educación a los niños de su comuna, eso es lo que tenemos que ir ordenando”.

El ministro Raúl Figueroa además indicó que en la carta publicada por los jefes comunales, no se dice cuáles son “esas atroces declaraciones del ministro, yo no he hecho ninguna declaración en el sentido de lo que dice la carta (…) Hay una cosa política de la declaración”.