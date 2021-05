Hombre murió baleado en Recoleta: investigan si agresores lo atacaron por error

Una persona murió tras ser baleada en plena calle por desconocidos, en la comuna de Recoleta. Otras dos personas resultaron heridas en el incidente.

Los disparos fueron hechos por al menos tres personas, las que descendieron de un auto, atacaron y luego escaparon en el mismo vehículo.

El Ministerio Público maneja la hipótesis de que los agredidos no eran el objetivo original del ataque. “Una hipótesis fuerte que tenemos hasta el momento, es que, al parecer, los autores de este delito habrían estado buscando a un sujeto que vivía en el sector, y que, producto de eso, al parecer un error involuntario o voluntario, todavía no se sabe, habrían disparado a estas personas que no tienen nada que ver con el hecho”, dijo el fiscal Felipe Olivari.

Las víctimas tienen entre 40 y 49 años y ninguna cuenta con antecedentes penales.