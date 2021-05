Único sospechoso por homicidio de hermanos en El Bosque quedó en prisión preventiva

Fernando Behm, único sospechoso del asesinato doble en la comuna de El Bosque, quedó este martes en prisión preventiva luego de ser imputado por los delitos de homicidio calificado contra Alex, de 18 años, y homicidio con violación contra Catalina, de sólo 14 años.

El pasado 17 de mayo se constató el doble homicidio en el domicilio ubicado en el sector de Capitán Ávalos con Gran Avenida. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados al interior de su domicilio con signos de haber sido violentados y con cortes en sus cuellos.

Uno de los tíos de las víctimas señaló que “a nosotros, como familia, no nos cabe ninguna duda que fue él el asesino de mis sobrinos. La mamá (del imputado) habla que él es esquizofrénico por lo que le dijo un colegio, pero los colegios no son centros médicos, no es el Servicio Médico Legal. Quién acredita la salud mental en este país son los peritos y los peritos están en el Servicio Médico Legal. Ellos son los que tienen que pronunciarse si es o no imputable ante la ley“.

La captura del sospechoso ocurrió el viernes 21 de mayo, cuando una persona que paseaba a su perro en el cerro La Pincoya de Huechuraba reconoció al individuo, cuyo rostro fue difundido a través de los medios.

El sujeto se encontraba escondido en una choza, pernoctando sobre una cama precaria y a cielo abierto. También se hallaron teléfonos celulares y chips. Al día siguiente de ser capturado, se amplió la detención.

El 11° Juzgado de Garantía de Santiago decretó un plazo de siete meses para la investigación.