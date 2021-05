“No parece prudente”: Diez comunidades médicas y científicas criticaron el Pase de movilidad del Gobierno

El Colegio Médico (Colmed) junto a otras nueve sociedades médicas y científicas de Chile criticaron la implementación del Pase de movilidad dado a conocer por el Gobierno durante la última jornada.

A través de una declaración pública, las entidades señalaron que “levamos 14 días de aumento de casos covid-19. El sistema de salud sigue funcionando al límite, con una expansión de más de un 300% de su capacidad, y una persona fallece cada 14 minutos a causa de esta enfermedad en nuestro país. Tras más de un año de trabajo incesante, los equipos de salud están agotados y la población ha sufrido un impacto inconmensurable”.

“Es crucial recuperar la lógica sanitaria, es decir, la concordancia entre la situación epidemiológica y las medidas que se adoptan. Necesitamos urgentemente reformular el plan Paso a paso y mejorar la temporalidad de las medidas. Cualquier aumento de movilidad va a generar mayores contagios, lo que lamentablemente el sistema de salud no tiene capacidad para soportar”, agregaron.

De este modo, la comunidad sostuvo que “no parece prudente la implementación de un pase que aumente la movilidad en la situación epidemiológica actual. Este nuevo permiso puede llevar a confusión, a generar una sensación de seguridad que no es tal y que no va en la línea de la comunicación de riesgo, siendo contradictoria respecto del mensaje de autocuidado que se debe promover, tanto en las personas vacunadas como no vacunadas. A esto, se suman las enormes dificultades para fiscalizar el cumplimiento de medidas de este tipo”.

“El centro de la discusión ahora debe estar en un control efectivo de la pandemia y en cómo llegar a un escenario que tienda a la eliminación del covid-19 en los próximos meses, tal como lo han logrado exitosamente ya muchos países. En esto, la vacunación de toda la población juega un rol central, pero no puede ser considerada como la única medida”, continuaron.

Finalmente, la comunidad recalcó que “es nuestro deber hacerlo mejor. Las vidas de miles de personas están en juego”.

El comunicado está firmado por las sociedades de Microbiología (Somich), de Salubridad (Sochisal), de Medicina Intensiva (Sochimi), de Neumología Pediátrica (Sochinep), de Epidemiología (Sochepi), de Cuidados Paliativos Chile (SMCPC), de Medicina de Urgencia (Sochimu), de Alergia e Inmunología (SCAI), de Enfermedades Respiratorias (SER) y el Colmed.