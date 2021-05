Estudio analiza el pluralismo de la TV en el proceso constituyente: “Tenemos un serio dilema de representación de la diversidad”

Esta mes Ciper publicó una columna escrita por el doctor en ciencia política Claudio Fuentes, en donde se analiza la manera en que los medios de comunicación chilenos aportan en la representación de diversidades en torno al debate constituyente.

A raíz de lo anterior, en el Ciudadano ADN conversamos con Fuentes, quien explicó los detalles de su trabajo titulado “Chile cambió, pero ¿y los medios? El pluralismo de la tele frente al proceso constituyente”.

“Nos interesó analizar quiénes fueron invitados a participar a paneles en televisión. Nos centramos solo en programas de discusión, donde se invitaban a candidaturas. Se muestra una lógica donde se visibilizaban las dos coaliciones principales que ganaron en en las elecciones parlamentarias del 2017: Chile Vamos y la ex Nueva Mayoría”, apuntó.

Por otra parte Fuentes añadió que “el segundo gran fuerte de invitados eran personas de la Región Metropolitana y el tercero, gente perteneciente al Distrito 10 y 11. Está muy concentrado el abanico de invitaciones en un submundo de estos distritos, pues son los que más llaman la atención de las élites. Hay un sesgo”.

Sin embargo, el autor expresó que hubo un punto en donde se cambió de paradigma: la composición de género. “Creo que hubo un avance en cuanto a la presencia de mujeres, pero no en el pluralismo social y político”, señaló.

“Creo que efectivamente los canales no están capturando la lógica que hay detrás de este Chile que cambió. Cambia Chile, pero los canales siguen anclados en lógicas del antiguo orden y no están capturando estas nuevas emergencias sociales a las que no estamos acostumbrados”, aseguró.

Puedes escuchar la entrevista entera en el audio adjunto de esta nota.