Coronavirus: Comisión del Senado aprobó en general permiso para ir a vacunarse en horario laboral

La comisión de Trabajo del Senado aprobó, por unanimidad, en general el proyecto que crea un permiso para que los trabajadores puedan acudir a vacunarse contra el coronavirus durante su jornada laboral.

Sin embargo, el Gobierno, a través del ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, informó que la autoridad no ha recibido formalmente denuncias por empleadores que obstruyan el proceso.

“Hasta el minuto pareciera ser que no se han visto dificultades mayores para que los trabajadores puedan concurrir a vacunarse, más aún cuando hay también la posibilidad de hacerlo los días sábados”, señaló el secretario de Estado.

“Hicimos un contacto con la Dirección del Trabajo y hasta ahora no hemos tenido denuncias formales de trabajadores que estén haciendo denuncias respecto a que algún empleador ha obstruido, dificultado. Hemos tenido algunos reclamos sí, algunos en los medios de comunicación, pero al menos denuncias formales ante la Dirección del Trabajo de falta de facilidad, a esta hora, me informan (desde) la Dirección del Trabajo que no las ha habido”, agregó.