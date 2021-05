Investigan parricidio o legítima defensa: padre murió apuñalado por su hijo en pelea familiar en Conchalí

Un posible parricidio investiga la Fiscalía tras la muerte de un hombre en la comuna de Conchalí la noche de este viernes.

Según información policial consignada por Meganoticias, falleció tras recibir una herida cortopunzante, presuntamente por parte de su hijo de 19 años durante una pelea.

El fiscal Felipe Olivari detalló que el hecho ocurrió pasadas las 23:00 horas cuando el padre “bajo los efectos del alcohol habría intentado agredir a algunos miembros de la familia“, y el hijo salió en defensa de sus familiares.

La pelea terminó con armas blancas, momento en que el hombre de 57 años fue herido con una. Fue trasladado a un SAPU por los mismos familiares, donde posteriormente perdió la vida producto de la gravedad de la lesión.

El hijo se entregó a Carabineros tras la muerte de su padre, donde relató lo ocurrido y reconoció su participación en la pelea. Ni el joven, ni el fallecido registraban antecedentes policiales.

“Se está investigando si concurren o no los requisitos de la legitima defensa. Si es una legítima defensa completa o incompleta dependiendo de las circunstancias. Estamos entrevistando testigos, se está periciando el sitio del suceso para efectos de determinar efectivamente si concurre o no la legitima defensa o si estamos en presencia de un delito de parricidio“, indicó el fiscal Olivari.

“En el caso de que no se dieran o no se dieran de manera completa (los requisitos de la legítima defensa), obviamente (el joven) tendría que pasar a control de detención. Estamos hablando de un delito gravísimo. Las penas del parricidio parten en los 15 años y un día, y van hasta el presidio perpetuo calificado“, destacó el persecutor.

En el domicilio se encontraron las dos armas blancas utilizadas por el padre e hijo. El OS-9 de Carabineros y Labocar se encuentran realizando las pericias correspondientes.