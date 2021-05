Concejal de Castro murió tras sufrir un paro cardiaco mientras manejaba

René Vidal Barrientos, concejal PC por Castro, murió en el hospital Augusto Riffart, luego de sufrir un paro cardiaco durante la mañana de este partes.

La autoridad comunal se descompensó cuando manejaba su vehículo particular en sector punta Diamante, impactando contra una barrera de contención.

La autoridad participó de las elecciones municipales celebradas el 15 y 16 de mayo, obteniendo 3,26% de los votos y no logrando la reelección.

Juan Eduardo Vera, alcalde de la comuna, usó las redes sociales para expresar su pésame por la parte de quien calificó como un “gran guerrero del pueblo”.

“Nuestra comuna está de duelo y todos lloramos la pérdida de uno de los mejores servidores públicos que he conocido en mi vida. Nunca me dejaste sólo amigo, aún pensando distinto. Tus consejos me acompañaron y me acompañarán siempre”, escribió.

La municipalidad decretó duelo comunal.