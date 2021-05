Votante transgénero y su experiencia electoral: “Yo no represento una persona femenina”

No cabe duda que las elecciones de este año es una de las más importantes en nuestra historia reciente, ya que se elegirá a los encargados de escribir la nueva Constitución, cambiando muchos aspectos de la que tenemos actualmente.

Es en este contexto que muchas personas han llegado a ejercer su derecho a voto, tal es el caso de Patricio Vega, un hombre trans de 63 años que busca ser parte del cambio que se vive en nuestro país.

Pese a esto, Patricio no lo ha tenido muy fácil, ya que este es su nombre social, pues el nombre y sexo que aparece en su carnet y padrón electoral es de mujer, por lo tanto tenía miedo de tener alguna complicación en su mesa.

“Para mí no fue fácil, ya que si me decían ‘bájate la máscara’, yo tengo barba, entonces yo no represento una persona femenina. Entonces igual a uno como que le da susto, te da miedo porque, qué pasa si te aparece alguien que es transfóbico o no te deja votar, es un tema bastante complicado para nosotros”.

Siguiendo por esta línea agregó: “Yo vote y después fui a firmar y la verdad es que estaba al principio ‘espero que no me pase nada’, ese es el temor que tenemos todos los hombres trans, en realidad toda la comunidad trans”.

De todas formas señaló que los vocales de mesa que le tocaron se portaron muy bien con él. “No tuve ni un problema y cuando me dijeron ‘ya caballero se puede ir’ yo así como muy feliz”.

Llamado a votar a la comunidad LGBTI

Pero Patricio no estaba solo, sino que acompañado por José Luis Díaz, un psicólogo homosexual, quien señaló que para ellos esta elección tiene un valor fundamental, ya que finalmente tienen la oportunidad como comunidad LGBTI de formar parte de la constitución.

“La constitución ya generada en dictadura, la comunidad LGBTI no aparecemos con derechos, no aparecemos como sujetos con posibilidades de casarnos, con posibilidades de poder estar con una pareja y asumir los costos y los cargos que eso implica, en el fondo ser ciudadanos legales y cuando nosotros no tenemos los mismos derechos que tienen otros, significa que el otro no tiene derechos sino que privilegios” afirmó.

Junto con agregar que “hay harta presencia de la comunidad LGBTI en las papeletas y eso ya es un triunfo que antes no lo veíamos, y ahora lo estamos viendo, así es que nosotros hacemos un llamado con pato como persona trans masculina y yo como persona gay a que la comunidad LGBTI salga a votar porque definitivamente hoy podemos comenzar los cambios que Chile necesita”.