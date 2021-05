Senador Lagos Weber y elecciones del fin de semana: “Tenemos que dotar de la máxima legitimidad política a este proceso”

El senador PPD Ricardo Lagos Weber hizo un llamado a participar en las elecciones de este fin de semana, porque es necesario que el proceso tenga “la máxima legitimidad política”.

“Quiero que participe gente. Yo llamo a votar. Votemos, porque tenemos que dotar de la máxima legitimidad política a este proceso“, dijo en declaraciones a ADN Hoy.

Lagos afirmó que hay quienes tienen una agenda particular entre aquellos que votaron por el Rechazo y quienes “nunca reconocieron el acuerdo” de noviembre de 2019, que permitió el proceso constituyente. “Este proceso hay que cuidarlo mucho y una forma de cuidarlo es participando”, recalcó.

El parlamentario afirmó que una vez conocidos los resultados, la composición de la Convención Constitucional será tema de debate, pero que nadie debe cuestionar la validez del proceso.

“La composición va a dar a muchas opiniones, si me gusta o no me gusta, si me sector quedó bien representando, que los dos tercios, pero que esto salga impecable del punto de vista de participación y tranquilidad ciudadana Que el único punto que no puedan decir es que eso no representan a nadie. No, señor, representa a los chilenos”, dijo.

Los días 15 y 16 de mayo, los chilenos acudirán a las urnas para elegir a los miembros que la Convención Constitucional, alcaldes, concejales y, por primera vez, a gobernadores regionales.