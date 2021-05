Osorno: Comerciantes amenazaron con abrir locales si la comuna se mantiene en cuarentena

Comerciantes de Osorno amenazaron con abrir sus locales si este lunes la comuna no sale de la fase 1 de Cuarentena del plan Paso a paso, debido a que no tienen cómo seguir sosteniendo sus deudas, indicaron.

La capital provincial de la región de Los Ríos ha estado durante ocho semanas en la etapa de confinamiento en el contexto de la pandemia del coronavirus en Chile.

“Vamos a abrir igual mediante la sanción que me corresponda, ya no aguantamos más”, dijo Mario Uribe, comerciante de la ciudad, lo que fue complementado por su colega Iván Montés: “toda la gente está pensando ya en desobedecer, en desacatar la normativa que nos indica la seremi de Salud porque ya no soportan más”.

“Están sin recursos para seguir manteniendo sus casas, para seguir pagando los gastos básicos que conlleva tener el local comercial”, agregó.

Los integrantes de la Agrupación de Comerciantes Unidos de Osorno exigieron que las autoridades “comprendan” que se debe poner fin a la extensa cuarentena a más tardar esta jornada, debido a que ha provocado, señalaron, enormes consecuencias en la economía local y familiar de miles de locatarios de la comuna.