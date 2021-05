“Le dije: ‘dispara y aquí nos morimos todos’”: Hombre entregó detalles sobre cómo se defendió de asaltantes con bencina

Durante esta semana se vitalizó en redes sociales un video en el que un hombre roció con bencina a un grupo de asaltantes que querían robar su vehículo en una bomba en Independencia, en la Región Metropolitana.

En el clip se ve cómo el hombre cargaba el combustible en su automóvil cuando tres personas descienden de un furgón para robarle. Es ahí cuando el sujeto decidió rociarlos con bencina para defenderse.

“Lo único que pensé fue: aquí me defiendo”, dijo al diario Las Últimas Noticias el hombre identificado como Alejandro. “Acostumbro a pasar a esa bomba porque tiene autoservicio”, relató sobre el momento que vio a los delincuentes.

Y agregó que “estaba cargando gasolina de 95 octanos cuando veo que un furgón se acerca con varios tipos gritándome ‘pasa las llaves’, entrega las llaves por la… de tu madre’. Había uno apuntándome con un arma desde el asiento trasero. Luego tres se bajaron y uno de ellos tenía otra arma”, contó el hombre de 65 años.

“Decían que me iban a disparar, que me iban a matar. Garabatos iban y venían, yo se los contestaba”, explicó sobre el tenso encuentro. “Quería defenderme con el pitón de la manguera y pegarles con el fierro cuando se acercaran”, contó y aseguró que no pensó que, al sacar la manguera, “iba a saltar un tremendo chorro de dos metros”.

Ahí explicó que “al que se me acercó por la derecha le tiré justo el chorro en la cara y se devolvió al furgón. Le dije ‘dispara y aquí nos morimos todos’. Felizmente no lo hizo porque habría sido otra la situación”, reconoció el hombre que es casado y tiene cinco hijos y cinco nietos.

“Sin darme cuenta, no corté el flujo del combustible. Fue algo fortuito”, dijo Alejandro al medio que aseguró que los sucesos tuvieron lugar el primero de abril a las 23:45 horas cuando volvía a su casa después de trabajar.

Aún así, aseguró que fue una maniobra “arriesgada e irresponsable”, aunque reconoció que no tuvo otra opción. “No es primera vez que me enfrento a situaciones de riesgo, por mi trabajo, y uno va aprendiendo a enfrentar las cosas con sangre fría”, expresó el hombre que no quiso revelar su ocupación.

Cuando los asaltantes se alejaron, el hombre se fijó que las otras personas “me miraban asombradas, como si yo fuera un extraterrestre”.