Médico pediatra y el impacto de la pandemia en los niños: “Ha afectado su desarrollo socioemocional y físico”

El médico pediatra y Oficial de Salud y Desarrollo Infantil Temprano de Unicef, doctor Fernando González, conversó con Ciudadano ADN sobre la nueva campaña de la organización, “Me vacuno por ti“, que busca promover la inoculación contra el COVID-19.

“La campaña que lanzamos esta semana tiene que ver con concientizar e invitar a toda la comunidad susceptible de ser vacunada a que lo hagan, para que podamos proteger a niñas, niños y adolescentes que no tienen la posibilidad de inmunizarse”, explicó el médico.

En ese sentido, el representante de Unicef se refirió a la importancia de que la población infantojuvenil pueda retornar a sus actividades regulares, que son parte fundamental de su desarrollo.

“Existen muchos espacios que no han podido estar a disposición de los niños. Como no poder usar las plazas, los espacios públicos, no poder salir a juntarse con amigos. Es algo que ha afectado su desarrollo socioemocional y físico. Los impactos ya los están mostrando numerosos estudios a lo largo del mundo, y no los vamos a terminar de ver, sino hasta un buen tiempo más“, planteó.

Efectos secundarios de la pandemia

El pediatra aseguró que el impacto de la pandemia en la población infantojuvenil está relacionado a su desarrollo socioemocional, y las dificultades que presentarán “en cómo se desarrollan con el mundo y con el medio”.

“Los niños preescolares han pasado un tercio de su vida confinados, sin la posibilidad de interactuar con pares, que cumplen un rol irreemplazable en su desarrollo, con quienes tienen que aprender a desarrollar y resolver conflictos, a compartir, a tener una relación social”, explicó.

“Uno intuye que las principales afecciones van a estar en el orden socioemocional y relacional de las personas, en lo que se llama el apego o el vínculo de los niños con sus padres, de la construcción de confianzas y, por supuesto, todos los aspectos que tienen que ver en la autoestima y la seguridad en cómo se ven a sí mismos en relación al resto”, agregó.

Vacunación en niños

El médico se refirió a los estudios clínicos de la vacuna contra el COVID-19 que se están desarrollando en población infantojuvenil y aseguró que “están en fase 3 y han dado buenos resultados”.

“Nosotros esperamos que a lo largo del año empiecen a liberarse las licencias para poder vacunar a población infantojuvenil, pero hasta que eso no ocurra la manera de protegerlos es la vacunación de otros integrantes del hogar que tengan la posibilidad de inmunizarse”, agregó González.