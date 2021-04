Pensemos Chile: El narcotráfico como amenaza para la convivencia social y las instituciones

Este lunes se emitió el séptimo capítulo del nuevo programa de ADN, Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Mauricio Hofmann, conversamos con la presidenta de la junta de vecinos de Villa Esmeralda de La Granja, Rosa Valenzuela; el sacerdote jesuita y excapellán de Hogar de Cristo Pablo Walker; y el abogado penalista especializado en temas de narcotráfico Francisco Cox, sobre el narcotráfico como amenaza para la convivencia social y para las instituciones.

Rosa Valenzuela: “El Estado no ha querido entrar a estas poblaciones”

Al respecto, Valenzuela fue enfática en señalar que frente a las situaciones de narcotráfico y delincuencia de drogas “el Estado no ha querido entrar a estas poblaciones y tampoco existe la voluntad de las policías de hacerlo dentro de nuestras poblaciones. No es que no pueda, no existe ninguna voluntad”.

“Cada vez que nosotros hemos tenido alguna alteración de nuestra vida, que eso es como constantemente los fines de semana, con los famosos fuegos artificiales y las celebraciones narco que ellos celebran en nuestras calles estando en un periodo excepcional de Estado donde tenemos cuarentena y debiéramos estar más resguardados en temas de controles, existe un abandono total en nuestras poblaciones”.

Francisco Cox: “Los políticos han tolerado la ineficacia y la ineptitud policial”

Por su parte y tras luego de las declaraciones de la presidenta de la junta de vecinos, el abogado Cox agregó que “la forma que se enfrenta (el narcotráfico) es con medidas de inteligencia policial. Tú tienes que hacer efectivamente inteligencia policial, pero qué es lo que pasa, que los políticos han tolerado la ineficacia y la ineptitud policial”.

“Entonces, ¿qué es lo que hacen? les tiran una detención por sospecha básicamente, el control de identidad preventivo, lo que justamente genera incentivos para que la policía no se profesionalice”, agregó.

Bajo ese punto, el especialista dijo que “se tienen que hacer escuchar telefónicas, se tienen que hacer seguimientos y se tiene que hacer el análisis de redes. Esto de que está permeando las instituciones, porque en el mismo informe que dio (el fiscal) Luis Toledo, lo que se indica es que Chile está exportando mucha droga y uno para exportar, significa que ya han corrompido aduanas o tienen algunos funcionarios de aduanas sobre los cuales van a permitir el egreso de droga”.

“Un cargamento grande no se deja al alzar, no se deja a decir ‘si es que nos pillan, nos pillan y lo perdemos y si pasamos mira lo que hicimos’, o sea, generalmente ahí hay alguien que está corrompido, alguien que se le dio una comisión para que pudiera pasar”, añadió.

Pablo Walker: “Es una gran cobardía creer que el narco está en las poblaciones”

Por otro lado, el excapellán Walker afirmó que “es una gran cobardía creer que el narco está en las poblaciones. El narco está en los barrios más exquisitos de nuestro país y los que son los dueños, los que son los productores, los exportadores, los importadores, los distribuidores, los mayoristas, los orquestadores y los más grandes beneficiados, son personas que no viven en las poblaciones”.

“Hasta cuándo seguimos como insultando a quien ya ha recibido sobre su espalda un peso histórico de desigualdad de oportunidades, de distribuciones de castigo inequitativo, etcétera. Entonces, en esa línea, simplemente el recuperar o el hacer llegar a los territorios más empobrecidos, más vulnerados, Estado, empresa y apoyo de organizaciones de la sociedad civil, es simplemente pago de una deuda histórica”.