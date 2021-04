Pasajeros detenidos en motel de La Florida anunciaron demanda contra la 36° Comisaría de la comuna

La madrugada del pasado domingo, una detención masiva se registró en un motel de la comuna de La Florida, en el que Carabineros sorprendió a 87 personas infringiendo las normas sanitarias.

En el operativo, la policía uniformada revisó la lista de pasajeros y detectó que la mayoría no contaban con un salvoconducto o sólo contaban con el permiso de desplazamiento general o el permiso único colectivo. Los detenidos, 43 hombres, 43 mujeres y un menor de edad, fueron trasladados a la 36ª comisaría de La Florida.

Han pasado las horas y algunos de los protagonistas de la historia dieron detalles de lo sucedido en el comuna del sector sur de Santiago: “fue como una pesadilla. Siempre vamos al motel de martes para miércoles, pero la semana pasada no pudimos porque no nos fue bien con las ventas y no teníamos plata”, dijo Rafael Hernández en conversación con LUN.

“Cerca de las dos siento que golpean la puerta y pienso: ‘Que desubicados‘. Mi marido abre y un carabinero pide los permisos, cuando los ve dice que estábamos haciendo mal uso de los permisos y que a los moteles sólo podía ir gente que vive fuera de Santiago”, complementó Ximena Astudillo, esposa de Hernández.

Sobre las horas en la Comisaría, Astudillo dijo que: “allá nos pasaron a un calabozo: los hombres por un lado, las mujeres por otro. Éramos 30 encerradas y no nos dejaban ni ir al baño. Yo fui bien sarcástica y les hice ver que no estaban cumpliendo los aforos ni respetando las distancias“, comentó.

“Hicimos un chat grupal en WhatsApp y vamos a presentar una demanda contra la Comisaría”, agregó Astudillo respecto a las decisiones que tomaron las 87 personas que estuvieron detenidas.