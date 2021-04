General director de Carabineros y reforma a la policía: “No se trata de pasar la goma y hacer desaparecer a una institución de 94 años”

Este martes 27 de abril, Carabineros de Chile cumple 94 años de existencia, en un aniversario que estará precedido de las críticas contra la institución por su actuar incluso desde antes del inicio del estallido social, en octubre de 2019.

El caso de Camilo Catrillanca, el millonario fraude de 2017, el caso Huracán y las acusaciones por crímenes de lesa humanidad tras el 18-O han generado diversos cuestionamientos y un llamado a la reformulación de la policía uniformada.

En entrevista con La Tercera, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, reflexionó en torno a este tema y reconoció que hubo errores en los procedimientos durante el estallido social. “Hubo errores, sí, pero yo creo en el cambio. Somos una institución dinámica, nos tenemos que ajustar al comportamiento social que cambia permanentemente”, señaló.

Agregó que “las demandas que dieron origen al estallido social finalmente son las demandas de mucha gente y pueden ser absolutamente válidas, pero lo que se genera en torno a la violencia es lo que provoca que tuviéramos que hacer frente a la situación con lo que teníamos“.

En esa línea, Yáñez argumentó que “las consecuencias fueron lamentables para el país, por todo lo que significaron las personas lesionadas, los cerca de 5 mil carabineros lesionados, el daño al patrimonio. Fueron casi 20 mil eventos de violencia que marcaron un antes y un después en nuestras operaciones, pero también se instalaron temas que no podemos pasar por alto”.

Consultado por el matutino sobre si existió algún tipo de orden para atacar a la población civil que se manifestaba, el general aseguró que “jamás, nunca. Yo mismo entregué más de 90 instrucciones, desde que comenzó el estallido social, para que se respetaran los derechos de las personas, el denunciar cuando se sorprendieran situaciones irregulares, restringimos el uso de la escopeta, las cámaras corporales, dispusimos muchas medidas, está todo documentado”.

El general Yáñez habló de una “reforma” a la institución y descartó una “refundación”, tal como había señalado la ministra Karla Rubilar. “No, de ninguna manera. Yo no sé si alguien puede pensar lo que significaría refundar una institución de 94 años, no sé cuánto se demoran en crear una policía, y no sé si existirían voluntarios para ingresar a una institución sin historia”, subrayó.

“No se trata de pasar la goma y hacer desaparecer a una institución de 94 años. Tenemos muchas cosas que corregir, pero también muchas por las cuales somos reconocidos internacionalmente”, insistió.