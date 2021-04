“Intente más tarde”: Usuarios reportan errores para pedir permisos en Comisaría Virtual

En la mañana de este viernes cientos de usuarios informaron a través de sus redes sociales problemas en el funcionamiento de la Comisaría Virtual, principalmente a la hora de sacar el permiso de desplazamiento.

Al momento de confirmar la solicitud tras el ingreso de datos, según algunos la plataforma lanza un mensaje: “En este momento no podemos atender su solicitud. Intente más tarde”. Además, se indicó también que algunos RUT no fueron admitidos.

Carabineros confirmó la irregularidad de la Comisaría Virtual por medio de un tuit, asegurando que trabajan para su restablecimiento.

Recordemos que 221 comunas de todo Chile están en Fase 1 de Cuarentena, donde la circulación solo puede ser autorizada con estos permisos.

#ComisariaVirtual trate de sacar el permiso y la página estaba caída y ahora dice que no estoy autorizado para sacar permisos…. haces mas de 3 semanas que no uso permisos, necesito urgente ir al banco!!!! quien responde!!!!!…..si me multan ? como ingreso al banco? pic.twitter.com/Fnp7qmf4iP

— Gabriel (@_gabriel_gf) April 23, 2021