Madre de Tomás Bravo tras reunión con la Fiscalía: “Me parece bien que esté investigando todo lo que pueda”

Luego de reunirse con la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, la madre del pequeño Tomás Bravo decidió referirse a los avances de la investigación, un día después de la cita y tras haber hecho sus descargos a través de las redes sociales.

El día anterior salió de la sede del organismo en silencio y visiblemente afectada. Sin embargo, este jueves se refirió a las indagatorias, en la que se afirmó que hay más de un sospechoso en la muerte del niño, cuyo cuerpo se entregará a la familia el próximo 23 de abril.

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás, dijo que llegará hasta el final del caso y que sabe que el culpable por la muerte de su hijo está libre.

“Estoy esperanzada en que se va a encontrar la verdad. No me sorprende tanto, porque cuando conversé con la fiscal, ella me dice que va a entrar en muchas hipótesis, que no se va a quedar con una sola línea de investigación. Y eso me parece bien, que esté averiguando, investigando”, afirmó Gutiérrez.

Agregó que “a lo mejor han llegado antecedentes, cosa que tampoco me lo va a contar, me dijo, por un tema legal. Obviamente que hay un culpable suelto mirando la televisión, que está viviendo su día normal. Entonces tampoco quiere alertar nada y me parece bien que sea discreta, que se esté investigando todo lo que se pueda”.

Dentro de todo lo que se ha conocido en la investigación, tras la entrega de los nuevos resultados de los peritajes, está que no coinciden con los primeros sobre la posible data de muerte, por lo cual se está realizando un nuevo estudio al respecto. A esto se suma que los resultados descartarían un ataque sexual al niño.

“Eso es la mentira o la falsedad más absoluta que se generó en su minuto y a lo menos en los resultados histopatológicos arroja cero posibilidad. Me parece que esa línea tiene cierto grado de falsedad y hay que investigarlo. Me parece que eso fue usado tanto en el tribunal como en la corte y si no es así, entonces también ahí hay un tema. Cuando uno expone pruebas, uno tiene que ser correcto”, subrayó Pedro Díaz, abogado de la madre de Tomás.

En tanto, la Defensoría Penal Pública de la Región del Biobío buscaría sobreseer al tío abuelo del niño en las instancias correspondientes. Por ahora, todo continúa en investigación y al menos cinco resultados de peritajes aún no se dan a conocer, mientras que la familia se prepara para recibir el cuerpo de Tomás para darle sepultura.