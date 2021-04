Colegio Médico: “El 59% consultado considera que, de existir una ley de eutanasia, debiera haber una ley de cuidados paliativos”

La presidenta del Departamento de Ética del Colegio Médico (Colmed), Gladys Bórquez, se refirió al proyecto de Ley de Eutanasia.

Cabe recordar que este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó el debate del proyecto sobre muerte digna y cuidados paliativos, más conocido como Ley de Eutanasia, el que regula la asistencia médica para morir. La normativa establece que las personas que padezcan enfermedades graves e irremediables, y que cumplan con otras salvedades, pueden solicitar la eutanasia o el suicidio asistido.

En conversación con Palabra que no es noticia de radio Futuro, Bórquez comenzó indicando al respecto: “El Colegio Médico no tiene una opinión formal, porque sabemos que hay diversas posturas al interior del gremio. El 59% consultado considera que, de existir una ley de eutanasia, debiera haber una ley de cuidados paliativos. Siempre teniendo presente la objeción de conciencia”.

“Yo estoy de acuerdo con que la eutanasia no puede ser obligatoria para nadie y el derecho de la objeción de conciencia para un especialista que no quiera participar. La objeción de conciencia se debería legislar en el mismo sentido de cómo se legisló en el aborto. Es un derecho legítimo y un hospital debiera tener médicos objetores y médicos no objetores”, sostuvo.

Cuidados paliativos

De igual forma, señaló: “Hay otro tema que tampoco se ha discutido mucho, que es dónde y qué médico va a practicar la eutanasia. Para muchos existe una contraposición entre dar cuidados paliativos y permitir la eutanasia. Hay pacientes que rechazan el paso por cuidados paliativos para ir a la eutanasia”.

“Junto con el proyecto de eutanasia hay otro gran grupo de pacientes y que es el que requiere cuidados paliativos. Es importante que pudieran avanzar los dos proyectos, pero como parte del Congreso y no del Gobierno, no tiene presupuesto para los cuidados paliativos”, manifestó.

Asimismo, precisó: “La diferencia con el suicidio asistido, es que en este último ni el médico ni el equipo de salud participa de la aplicación del medicamento, a diferencia de la eutanasia”.

En tanto, Bórquez expresó: “Las valoraciones de conciencia del equipo médico no son generales en la población. Al igual que en el aborto, los médicos tienen valores que permiten para algunos optar a la eutanasia y para otro dos. Está la voluntariedad como un principio muy importante“.

“Sobre la defensa de la vida, es el valor de fondo. La forma de entenderlo para diversas fundamentaciones. Por eso se habla de muerte digna, porque hay diversas interpretaciones. Hay dos concepciones distintas”, agregó.

Evaluación psiquiátrica

Por otra parte, destacó: “Hay una esfera física y una psíquica. Lo que se ha querido priorizar es la evaluación psiquiátrica, porque puede haber alguien que tenga una depresión, quiera morir y su enfermedad sea curable. Eso no está bien definido en el proyecto. Cuando una persona, por su estado mental quiere morir, eso debe ser regulado, porque puede tener cura”.

“Nadie puede tomar una decisión por otra persona, en casos de personas con pérdida de conciencia, debe haber generado por escrito previo a ese estado una voluntad anticipada“, concluyó.