REPORTAJE ADN | Narcotráfico, la otra pandemia

Impactantes cifras dan cuenta del incremento del narcotráfico en medio de la pandemia del coronavirus Covid-19. El departamento del OS-7 de Carabineros ha decomisado entre el 2020 y en lo va de este año, 21 toneladas de droga. Desde la Unidad Nacional antidroga de la Fiscalía aseguran que el cierre de las fronteras incrementó la producción local de marihuana y drogas sintéticas.

Con el aumento de este delito, prolifera la violencia en las poblaciones donde, según expertos, el narcotraficante está supliendo las necesidades que está entregando el Estado.

El narcotráfico está dentro de las tres mayores preocupaciones de la sociedad, un fenómeno que ya no es puntual y se ha tornado cotidiano. El narcotráfico ya no está marginado a un domicilio como antaño, ahora tiene rostro visible y ha penetrado no solo en sectores periféricos, sino se ha enquistado en los cimientos de la sociedad y muestra su peor cara un alto poder fuego y ha ganado territorio supliendo las necesidades de la gente, donde el estado no tiene presencia.

