Confederación del Comercio Detallista y Turismo por lista de artículos esenciales: “Es un alivio, pero no es una solución definitiva”

El presidente nacional de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo, Rafael Cumsille, aseguró en ADN Hoy que la lista de artículos esenciales que se pueden vender en comunas en cuarentena “es un alivio, pero no es una solución definitiva”.

“Menos mal que escucharon el clamor nacional de las pymes (…) Por lo menos estas 19 categorías vienen a atenuar en parte y a dar oportunidad a la masa consumidora del país de adquirir productos que también son esenciales”, dijo el dirigente.

“No podemos estar aún conformes“, agregó y reclamó contra las prohibiciones al comercio porque, asegura, están “tomando toda clase de medidas” para evitar los contagios de covid-19.

“Insistimos, en el comercio no es en donde la gente se está contagiando (…) La gente no se enferma en los locales pequeños del comercio a lo largo de Chile, simplemente es en fiestocas y en aglomeraciones que no se producen en los locales comerciales”, agregó.