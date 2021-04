Dr. Glenn Hernández sobre la pandemia en el país: “Como intensivistas ya estamos resignados, estamos en la guerra”

El médico intensivista y académico de la Pontificia Universidad Católica, Dr. Glenn Hernández, relató parte de lo que han vivido en las UCI producto de la pandemia por el coronavirus Covid-19.

“Estoy tranquilo en este momento. Hay que ser honesto, cuando pasamos la primera ola y todo el invierno fue durísimo“, comenzó sosteniendo en Ciudadano ADN.

“Pensamos que ya la batalla se había ganado, que ahora es el momento del respiro, de aprender las lecciones”, confesó. “Vimos las vacunas con esperanza, pero también con aprehensión, porque esto podía llevar a una relajación”, dijo.

“Estuvimos muy furiosos, yo personalmente con mucha rabia cuando vi en un poco de la población indolencia de muchos de los aspectos que podían guardar, disminuir la movilidad, en sus actitudes personales”, expresó el Dr. Hernández.

“Pero también muchas vacilaciones, ir y venir de las autoridades sanitarias, comunicaciones de riesgo que realmente nos parecen muy inadecuadas; nos dieron mucha rabia los permisos tan liberales en el verano, el turismo viajero especialmente hacia los países que son más peligrosos en cuanto a transmisión como Brasil, nos vimos molestos por varias cosas”, espetó.

“Lo advertimos nosotros, las sociedad científicas… Bueno, pasó, entonces de la rabia a la realidad aplastante ahora de que nos vino la catástrofe y que está volviendo en una manera en que nos hace temer, y los números dan para eso, que sea peor que la primera“, señaló.

“Como intensivistas ya estamos resignados, estamos en la guerra, con los dientes apretados de nuevo, tratando de proveer el mejor tratamiento, mezclando medicina y humanismo. Hay una exigencia tremenda en el personal“, expresó.

“Se nos está exigiendo más que a los médicos, al personal como las TENS, kinesiólogos (…) que esta guerra, exigencia, sacrificio, no sea de un lado, que veamos que todo el país está en guerra, si no esto no tiene sentido“, indicó el especialista.

“En ese sentido, yo creo que las últimas medidas sanitarias fueron las correctas, uno podrá discutir si antes o después, da lo mismo (…) Sin medidas drásticas de control por parte de la autoridad esto no funciona”, concluyó.