Roberto Fantuzzi: “No vas a sacar nada paralizando porque imposible que estén en cuarentena las personas que viven en campamentos o en casas de 2×2”

El presidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios (Asexma), Roberto Fantuzzi, criticó las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno para tratar de frenar los contagios de Covid-19 y el efecto que podrían tener en los negocios.

“Hay que poner como prioridad la salud, pero le pregunto al ministro (Enrique) Paris cuales son los focos. Se deben haber estudiado los focos donde se producen más contagios. No vas a sacar nada paralizando porque imposible que estén en cuarentena las personas que viven en campamentos o en casas de 2×2“, dijo en Radio Futuro.

“Hay ayudas que son créditos, para un trabajador que ya tiene otro crédito. Probablemente se van a pagar en muy largo plazo. Todos se pueden salvar si se da un crédito a largo plazo. Si nuevamente van a usar la banca para salvar el problema económico de las pymes, no es la solución adecuada“, agregó.

Fantuzzi afirmó “siempre hemos sido de las medidas que se han tomado”. “Hay que leer la fábula de la rana con el alacrán. El alacrán son los bancos, que no van a ir contra su naturaleza que es ganar plata. Estamos desprestigiados. Estamos marcando un 4% de aprobación en el mundo empresarial. Hemos cometido errores. Nos creemos macanudos, pero parece que hicimos cosas mal y hemos vuelto para atrás. Un porcentaje elevadísimo de las ayudas se ha ido a las grandes empresas”, aseguró.

“Yo hayo a veces de poco criterio de sentido común eso del cierre de algunos negocios. La gente si va a la feria y compra un calcetín es porque lo necesita. Para qué cierran ese negocio chico”, agregó.

“¿El Fogape 2.0 tu sabes a cuantas pymes ha llegado? A 50 mil de un millón 500 mil. Y todos sabemos que están pasando por una situación en la que no solo han bajado la cortina si no que han tirado ola cadena. Lo que se necesita es material de trabajo, oxígeno. Hay más galpones para guardar mercadería que para producir. No hemos creado actividades económicas”, sumó.