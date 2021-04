Ministro Paris tras críticas: “Mis días son incomparables con los días complejos que viven los funcionarios de salud”

La mañana de este sábado, el ministro de Salud, Enrique Paris, respondió a las críticas que ha recibido durante esta semana sobre su rol como autoridad sanitaria, donde, además, destacó y leyó públicamente una carta que le escribió una paciente que tuvo coronavirus y estuvo internada en el Hospital del Salvador de Providencia.

En primera instancia, durante el reporte de la pandemia del Covid-19 desde el Palacio de La Moneda, el secretario de Estado expresó que “hoy en dos diarios de circulación nacional se publican interesantes notas acerca de la evolución de la pandemia y también interesantes columnas de opinión, como, por ejemplo, la de don Luis Larraín, titulada Nuestro Big Ben, y lo más llamativo y preocupante al final de su columna es la percepción de don Luis, ‘y no puedo dejar de pensar que en Chile no todos están alineados tras el objetivo de salvar vidas’”.

“Otra columna, en el mismo diario La Tercera habla de los días complejos del ministro Salud. En realidad, si mis días han sido complejos, es algo incomparable con los días complejos que viven día a día los funcionarios de salud que están entregados ciento por ciento al trabajo atendiendo pacientes”, agregó.

Posteriormente, el ministro Paris dijo que “mis días son incomparables con los días complejos de aquellas familias que tras un proceso doloroso han perdido a un ser querido y no pudieron abrazarlo, no pudieron tomarle la mano, no pudieron acompañarlo, porque estaban en una Unidad de Cuidados Intensivos. Esas familias sí que han debido vivir días complejos”.

“También días complejos han vivido los adultos mayores que no han podido ser visitados por sus familiares, días complejos y tristes es la situación de aquellas personas que han perdido sus trabajos, sus emprendimientos, sus pequeños negocios e incluso, muchos me han escrito diciendo que no pueden pagar sus dividendos. Ellos sí que han vivido días complejos y el país entero ha vivido días complejos y eso no se compara, para nada, porque es mil veces mayor el sufrimiento de aquellas personas en comparación a los días complejos que, se supone, he vivido como ministro”, continuó.

“Por supuesto que me preocupa el aumento de los casos que hemos tenido y estamos trabajando gracias al esfuerzo del equipo de salud para evitar que eso continúe y pedir, obviamente, la cooperación de toda la ciudadanía”, agregó.

Carta de una paciente

Finalmente, el ministro Paris respondió a las críticas leyendo una carta que una paciente que tuvo coronavirus le escribió en forma de agradecimiento.

“Quiero leer una carta escrita en papel de cuaderno, papel simple, humilde, de una paciente muy agradecida. Dice lo siguiente: ‘señor ministro de Salud, soy Luz María Araya Matamala, 56 años, vivo en San Bernardo, llegué por Covid-19 al Hospital del Salvador, estuve 20 días en la UCI y quiero pedirle que por favor usted felicite, agradezca y destaque a la sala Matus del Hospital del Salvador, a la UCI 2, a la UCI 1, del Hospital del Salvador, la gente de la cocina quienes nos mandaban la comidita cuando estábamos mejor, la gente extranjera que hacía el aseo, todos, señor ministro, excelentes profesionales. Las auxiliares, los médicos, los kinesiólogos, todos realmente los mejores. Fueron excelentes en todo, se la juegan por cada paciente. Por favor, felicitarlos, destacarlos, son todos muy preocupados.

La atención de primera calidad. Le ruego que por favor les manifieste mi agradecimiento a todos los profesionales de la salud, ellos son lo mejor que me pudo pasar. Muy agradecida a todos los funcionarios del Hospital del Salvador, me salvaron la vida, son un ejemplo, Dios los bendiga’”, concluyó.

Paris concluyó su espacio agradeciendo el escrito que le fue escrita y manifestando que “esto vale mucho más que todas las incomprensiones y los dolores y los sufrimientos de mucha gente. Gracias, Luz María, nunca nos olvidaremos de su carta”.